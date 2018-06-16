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管中閔現身科大畢典 勉勵畢業生做勇於改變自己的獅子

2018-06-16 11:03聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長當選人管中閔今天以貴賓身分在聖約翰科技大學畢業典禮致詞時勉勵畢業生，做「勇於改變自己的獅子」，才可能改變命運、創造命運。獅子的精神境界，也正是尼采所說，「尊敬自己，才能擁有改變的力量」，才能直視新科技與新經濟下、不斷變化的外在世界，也才可能勇於改變自己，創造自己的命運。

管中閔表示，今年，台灣上演了一齣政治力粗暴干涉大學自主與學術自由的連續劇；4月底時，教育部甚至要求台大重啟校長遴選程序。當時聖約翰科技大學校長艾和昌與幾位大學校長共同發起「我們不再沈默」的連署，呼籲教育部不應以政治干預大學自治。艾和昌能在當前這樣的政治氛圍下挺身而出，為大學自治發聲，令人感佩。他藉今天這個機會向艾和昌表達最誠摯的敬意。

管中閔說，他過去沒有機會正式訪問聖約翰，但其實他和聖約翰有一些淵源，他的親家是聖約翰前身新埔工專最早畢業的僑生之一；他的親家姓「仲」，他姓「管」，也促成了「管仲聯姻」。

他也曾在朋友帶領下來到該校後面的小海岸，與鄰近的六塊厝漁港，那裡成了他和朋友觀海思辯的秘密基地；參加台大校長遴選時的一些治校理念，也是在那裡發想、辯論而成形的。

多數畢業生即將進入職場，在這個新階段，管中閔說，他猜想大家心中仍有許多擔憂，擔心自己是否能順利找到工作？能否適應新的生活形態和工作環境？還有，自己未來的前途在那裡？

「我也曾有過相同的焦慮」，管中閔說，他求學生涯並非一路平順，經歷頹廢的高中與大學生活，撞球，麻將和搖滾樂幾乎是當時生活的全部。等到他有一天「混」完大學，從外島服完兵役回到台北，「人生的嚴酷考驗已經橫在眼前。」作為一個文化學院（文化大學前身）的畢業生，他的成績普通，也沒有顯赫的家庭背景、沒有工作經驗，更缺少專業技能，即時在當年台灣經濟成長的年代，以他那樣的學經歷投入職場，仍然備受挫折。

「我是社會與家人眼中的魯蛇，更直白的說，是在我自己眼底，先把自己當作沒希望沒有未來的魯蛇。」管中閔說，他非常能體會許多年輕人自稱「厭世代」的心境與憂鬱。一直到他當兵退伍、到美國讀研究所以後，他才真正開始對自己的命運，藉由一次次選擇作出改變。

管中閔談到自己的赴美求學經歷。他說，初到美國大學的碩士班，他很快發現自己程度太差，完全聽不懂老師在講什麼，也看不懂整個黑板的數學符號與公式。第一個學季結束時，他想到的只有一句：「他生未卜此生休」。他反覆問自己該怎麼辦？是棄學另謀出路，還是和以前在台灣時一樣，設法「混」到畢業？有個交代就好」，而他最後的選擇是：「重新開始，從根救起」。

第二個學季開始直到暑假，他不再修研究所的課，全力重修他最不擅長的數學和統計課程。等到秋天他再回到研究所上課時，他發現那半年的辛苦的確有了效果，原本如「天書」般的課程內容竟然變得清晰易懂。從此他繼續修大量的數學和統計課，也順利完成碩士學位。當他轉學進入UCSD博士班後，他的學習變成了愉快的經驗，而最終也選擇必須應用大量數學的經濟計量領域作為論文領域，從而開始一輩子的學術生涯。

管中閔說，回首自己這段過往，只希望告訴大家一個人生心得：「要有改變自己的勇氣，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。」

管中閔引用尼采的譬喻，人的精神境界分為駱駝、獅子、嬰兒。駱駝只願意被動接受指令的角色，在這個急速變遷、日新月新的新時代，顯然難以適應環境變化。但若能主動選擇改變、做一個勇於改變自己的獅子，才可能改變命運、創造命運。獅子的精神境界，也正是尼采所說，「尊敬自己，才能擁有改變的力量」。

管中閔說，舊的時代正在退場，但也看到新的機會同時浮現。如今的時代，沒有什麼會是一成不變，也沒有什麼是理所當然。我們身處其中，更需要直視變局與改變自己的勇氣。

他勉勵聖約翰科大的畢業生，改變自己，就像從駱駝變身獅子，從被動接受命運、到主動改變命運。這個轉變過程，需要很強大的意志力。最重要的是不能妄自菲薄，不被世俗環境束縛，相信自己，才可能從自己生命內在找到主動創造命運的意志。

台大校長當選人管中閔今天以貴賓身分在聖約翰科技大學畢業典禮致詞時勉勵畢業生，做「...
台大校長當選人管中閔今天以貴賓身分在聖約翰科技大學畢業典禮致詞時勉勵畢業生，做「勇於改變自己的獅子」。記者馮靖惠／攝影
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