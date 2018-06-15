跨領域夯 二信將開「無人機群飛」課程

2018-06-15 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市私立二信高中今年資處科及電機科的「無人機群飛」開設最新最夯跨領域課程「無人機群飛」，希望培養跨領域及「群飛程式設計」專業人才，增加學生面對未來的競爭力，很多學生聽到配合新課綱的最夯課程後，都好興奮。

二信高中今年預計在資處科發展「無人機群飛」課程，提升資處科學生程式設計能力，同時加入電機科的「人工智慧」專業技能，共同培養頂尖的「跨域人才」。

二信指出，近年來，隨著智慧型機器人與無人載具蓬勃發展，帶來廣泛的產業機會。智慧型機器人與無人載具可由人員進行遠距操控，相較於傳統透過人員完成工作方式，可減少人力成本與降低安全風險，而大規模、低成本、多功能的無人機集群通過空中，自主控制、群智決策，可提高工作執行效能與彈性，並可透過創新應用服務增加營收。因此，二信高中即早掌握趨勢，開設「無人機群飛」課程。

二信說，目前全世界各國都積極研發無人機相關技術，以今年韓國在平昌舉辦冬季奧運，結合intel公司，利用無人機群飛技術配合滑雪選手，成功展現另一種奧運精神的表演。最近，大陸在深圳利用200多架無人機，替大廠OPPO R15手機做了一場燈光秀。

二信對此課程有信心，認為新技術會讓學生好奇、有興趣，只要選對學校，都有可能讓自己成為這些技術的程式設計人才。