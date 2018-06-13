樹德科大經管所 產出全台第一個「里長專班」

2018-06-13 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



畢業季到來，樹德科技大學經營管理研究所這屆在職專班，13名畢業生中竟有9個是里長，堪稱是「里長專班」。9名里長今天開心合拍畢業照，周六畢業典禮將集體拿碩士學位，在國內首創紀錄。

樹德科大講座教授吳英明有次應邀到高雄市民政局里長研習營授課，他鼓勵在座里長能以「吳寶春條款」精進學習，提升素養。沒想到這席話，燃起里長們的學習熱情，加上所方主動到各區徵詢就讀意願，吸引里長們響應報考。

這一屆經管所在職專班共錄取13人，其中9人是現任里長，包括楠梓區仁昌里長王永坤、惠豐里長張翼麟、惠楠里長曾馨慧，前鎮區民權里長吳政昇，鎮榮里長黃士誠、草衙長李忠正，左營合群里長倪同慧，明建里長顏靜玉，大樹區九曲里長潘德勝等，平日忙於服務基層，仍利用時間到大學殿堂充電，9個人的畢業論文，清一色探討社區營造，相當有心。

班代鄭元田任職於仁大工業區服務中心，雖不是里長，但平時與里長互動多，他直爽熱情，讓全班緊密凝聚，反倒像里長專班裡的「里長」，每次有課業討論、集會或參訪，當班代的他一開口，全班使命必達。他說，回到學校後，「上學去」成為推掉應酬的最好藉口、他們這一班，幾乎都不翹課。

楠梓區惠楠里里長曾馨慧說，當初她一度擔心自己只要高高職學歷，無法念研究所，所幸有「寶春條款」，讓大家有進一步進修的機會。