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中山工商連五年拿全國技能賽烹飪金牌 幕後推手是他

2018-06-13 10:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市中山工商餐飲科老師萬家駒（右三）率領團隊，指導學生連拿5年全國技能競賽中餐烹...
高市中山工商餐飲科老師萬家駒（右三）率領團隊，指導學生連拿5年全國技能競賽中餐烹飪金牌，五連霸新猷不僅讓他登上人生新高峰，今年榮獲杏壇芬芳獎。圖／中山工商提供
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高市中山工商餐飲科老師萬家駒率領團隊，指導學生連拿5年全國技能競賽中餐烹飪金牌，五連霸新猷不僅讓他登上人生新高峰，今年榮獲杏壇芬芳獎，14日將北上南投中興新村接受教育部國民及學前教育署公開表揚。

中山工商董事長陳國清說，萬家駒原任職高雄漢來飯店17年，實務經驗豐富，他擔任校長時挖角到學校春風化雨，萬家駒轉換跑道毫無違和，在校已服務14年，指導學生戰功彪炳，尤其連拿5屆全國技能競賽中餐烹飪金牌，創造前無古人紀錄，「萬師」堪稱重要推手，今年榮登杏壇芬芳錄，全校與有榮焉。

校長林昭億說，萬家駒教學認真，嚴以律己，與同事相處融洽，常露微笑，日夜培訓選手，從2003年來到學校，全國技能競賽及全國高級中等學校商業類科技藝競賽，已造就10名中餐烹飪職類金牌選手，尤其史無前例的五連霸，更是為人津津樂道。

「每位學生都是塊樸玉」萬家駒認為，玉不雕不成器，學生有無限可能，老師永遠都無法預知未來成就，只能一步步指導，修正再修正，提醒再提醒，不厭其煩的在耳邊叮嚀，讓學生把不習慣變成習慣，這樣就成功了。

萬家駒期盼學子不僅在職場上敬業樂群，乃至人際溝通及生涯規劃，皆能有所發揮，成為社會有用之人，他培育張豐翔、陳彥成、侯博胤、鄭文淯、謝和恩五連霸主就是最佳寫照。

「萬師」透露，指導過的學生，浪子回頭案例不勝枚舉，謝和恩在國中抽菸、翹課樣樣來，國中技藝班時愛上餐飲，他潛心教導，謝和恩拿下金牌，還錄取高雄餐旅大學中廚系第一志願。

高市中山工商餐飲科老師萬家駒（右二）率領團隊，指導學生連拿5年全國技能競賽中餐烹...
高市中山工商餐飲科老師萬家駒（右二）率領團隊，指導學生連拿5年全國技能競賽中餐烹飪金牌，五連霸新猷不僅讓他登上人生新高峰，今年榮獲杏壇芬芳獎。圖／中山工商提供
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