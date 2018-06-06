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深耕鐵道技術人才培育策略聯盟簽約

2018-06-06 11:48聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

配合前瞻基礎建設，高雄科技大學籌組「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，上午舉行簽約儀式，由交通部長賀陳旦與敎育部代理部長姚立德等人代表簽約。「鐵道技術人才培育策略聯」將結合產官學建構鐡道基礎實作場域及教材教具，組合南部大學、科大與高鐡、北捷高捷台鐵等企業，培育鐵道專業技術人才，提高台灣鐡道維修能力自主化與零件本土化。

由交通部長賀陳旦（右）與敎育部代理部長姚立德（左）等人代表簽約。記者黃義書／攝影
由交通部長賀陳旦（右）與敎育部代理部長姚立德（左）等人代表簽約。記者黃義書／攝影
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由交通部長賀陳旦（右五）與敎育部代理部長姚立德（左三）等人代表簽約。記者黃義書／...
由交通部長賀陳旦（右五）與敎育部代理部長姚立德（左三）等人代表簽約。記者黃義書／攝影
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鐵道北捷高捷

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