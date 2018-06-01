影／中山工商美容科特色招生班畢展 五大主題繽紛亮相

2018-06-01 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市中山工商第二屆美容科特色招生班舉辦畢業成果展，五大主題繽紛亮相，現場超吸睛，猶如專業走秀，成果展籌備半年，家長們熱烈響應，最後在白天、晚上連開兩場，展現學生們學用合一的努力。

成果展在六和敬大樓禮堂舉行，有五大主題，包括白紗、創意、東方、髮型與晚宴；白紗組以槴子花的花語「永恆的愛」，讓新娘在婚禮上耀眼奪目。創意組結合撲克牌元素，引領觀眾走進奇幻世界。

東方組是採中國「緋」字，以鮮艷的紅色衣裳，表達東方人的熱情，再輔以扇子與旗袍，襯托出中華非凡文化底蘊；髮型組以黑色為基礎，運用多種搖滾風格的髮型，混合金屬元素，加多款式的鉚釘、大小不同別針、扣環在髮型及搭配上，形塑混搭獨特性。

晚宴組艷光四射，以台灣藍鵲的藍色羽毛做基底，再以藍色深淺蕾絲做創意飾品，搭配禮服做出一系列艷麗整體彩妝造型，喻意艷冠群雄。

畢業成果展主持人謝恩祈，家有五千金，她排行老二，父親希望她當醫生或律師，但她天生愛漂亮，從小立志讀美容科，父女倆曾為此關係惡化，她在中山工商拿到男子理髮及女子美髮兩張乙級證照，成為父親跟左鄰右舍「炫耀」的話題。

學生蘇卉玲的母親、外公、外婆及奶奶都是明華園成員，從幼稚園起就登台表演，她從小看母親辛苦替人化妝賺錢，即萌生讀美容科幫忙家計，曾參加全國中等學校家事技藝競賽拿到優勝獎。