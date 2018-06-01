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滿身傷疤換來高薪80K工作 高職生苦練考取電銲甲級

2018-06-01 12:46聯合新聞網 綜合報導

蘇澳高級海事水產職業學校輪機科三位高三應屆學生表現亮眼，他們通過勞動部技能檢定「...
蘇澳高級海事水產職業學校輪機科三位高三應屆學生表現亮眼，他們通過勞動部技能檢定「一般手工電焊專業證照-甲級」。圖為許嘉文(中)及陳韋銍(右)拿著證照開心合影。圖／蘇澳海事提供
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宜蘭縣蘇澳海事學校輪機科高三學生游恒瑋、許嘉文、陳韋銍，靠苦練取得一般手工電銲甲級資格，未畢業就有船運公司開出八萬元月薪招手。「高中三年讓我們吃盡苦頭」，他們練習時手腳常被燙傷，一道道的傷疤就是苦練的證明。

根據《自由時報》報導，游恒瑋、許嘉文、陳韋銍三人從高一就訂下目標，要在畢業前拿到電銲甲級證照。為了達成目標，游恒瑋三人下課後就自主留校半小時練習，而電銲過程會產生高熱，還有鋼鐵燃燒的刺鼻味，為了安全必須戴防護眼鏡、穿上厚重的防護服，夏天訓練時就像待在烤爐。

國立蘇澳高級海事水產職業學校今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技...
國立蘇澳高級海事水產職業學校今年輪機科高三應屆學生表現亮眼，3位學生通過勞動部技能檢定「一般手工電焊專業證照-甲級」。圖／蘇澳海事提供
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考前一個月他們則是「從早燒到晚」練習，雖然手腳常被高溫鐵屑燙傷，但他們都會彼此互相打氣。陳韋銍說，過程很辛苦，但「再痛，也要咬牙忍下去」。身上的傷疤，就是他們苦練的證明。

許嘉文來自單親家庭，他從不抱怨訓練辛苦，因為他不想再讓媽媽操心。他考上證照後很開心，因為「媽媽以後不用再為我的出路操心」。

他們取得電銲甲級資格後，還沒畢業就有船運公司開出八萬月薪搶人。他們同時也取取高雄科技大學輪機工程系，他們最後決定一起升學，吸收更多的專業知識。

蘇海輪機科主任邱英勝指出，能在高中階段取得甲級資格，真的很不容易。他表示，電銲時銲接點多停留一秒，可能就會熔穿鐵板，少停留一秒，銲接就不完整，因此是需要高技術的工作，但薪水也相對豐厚，初入行日薪都有三千元以上。

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