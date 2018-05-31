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技專考招變革 111學年度甄選統測成績採計小於4成

2018-05-31 11:13聯合報 記者林良齊╱即時報導

學生示意圖。聯合報系資料照
學生示意圖。聯合報系資料照
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技專校院招生策略會日前召開大會，通過考招連動的111學年度技專校院入學甄選入學，第二階段成績採計調降統一入學測驗成績加權佔總成績比例，從現行50%降為小於40%，而學習歷程檔案佔總成績比例則不得低於40％。

全教總說，肯定如此調整，有助落實108新課綱務實致用之理念，並可正向引導技高重視學習歷程。但科大端採計學生作品上限高達9件，全教總憂心，恐怕引發量多質變，而擴大城鄉與社經落差之公平性爭議、提高學生升學壓力、不利適性優勢能力發展等問題，有違新課綱適性揚才之精神。全教總呼籲，應降低採計件數，重質不重量，以利落實108新課綱。

全教總說，此次考招方案是源於配合12年國教新課綱施行，而學習歷程檔案資料是變革最關鍵所在，學習歷程檔案資料納入招生審查，才有利於引導落實新課綱適性多元選修、校本特色課程發展，否則在考試引導教學下，只重視紙筆測驗，讓技職教育一直陷在升學主義下的泥淖而無法自拔。尤其是學習歷程檔案，應納入參採並保障其佔總成績之比例，樂見招策會調降統測佔分比例，藉以凸顯重視技能之本質。

但全教總認為，招策會的決議中，學習歷程將採計專題與實習成果至多6件、其他學習成果至多3件。在學生上傳的18件學習成果中，相較於普通高中生最後只要求3件最佳作品，技高學生被要求要上傳9件作品，對所有學生都將是龐大的壓力。

作品要求一旦多，違反重質不重量的原則，全教總也憂心包括擴大城鄉、貧富落差等不公平，反而使學校資源、學生家庭社經背景對學習成果的影響力增加；學生每學期產出作品壓力大，既要兼顧學科、又要作品，學習的精緻度及品質均會下降。學習歷程用意是要重視學生優勢能力、適性發展，不是以多為好，而是以擅長為要。學生學習若走向「樣樣多、樣樣鬆」反倒是令人擔憂的。

全教總也指出，目前未見技職司推動招生專業化，科大端對於書面審查資料，普遍缺乏明確的審查指標、評分範圍與定義。科大教授在教學及研究的負載相當沈重，招生的資料審查是額外增加的工作，在有限時間內，無法看完每位學生的9件作品時，只能挑選部份作品來審查。學生努力辛苦產出的學習成果，也只能憑運氣，才能被看見。技職司及招策會應將心比心，審查學習歷程檔案的科大教授應是希望專注評選學生成果的「精華」，若是好好認真審查，3件就可以看出學生的程度。

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