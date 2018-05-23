17歲學生創作原住民公主翻糖蛋糕 在國際美食賽奪銀

2018-05-23 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



17歲的台中市烏日區私立明道中學餐飲管理科二年級學生王奕鈞，去年勇奪韓國國際餐飲大賽翻糖蛋糕組金牌，今年再次以最年輕參賽者之姿參與新加坡國際美食競賽FHA，挑戰沒有鐵架、竹籤與保麗龍支撐，以及克服新加坡濕熱的天候，做出創作出與鯨魚、蝴蝶共舞的台灣原住民部落公主翻糖蛋糕，一舉奪銀。

王奕鈞說，今年作品「與大自然共舞」，以台灣在地素材作為設計靈感，融合台灣原住民各族服飾，創作出與大海、鯨魚、台灣原生蝴蝶共舞的原住民公主。原住民文化、傳統服飾魅力無窮，鯨魚跳出水面代表著大自然的奧妙力量，定調為作品的主視覺，呈現人類與自然溫柔共舞的幸福畫面。

王奕鈞指出，他花了一個月製作翻糖蛋糕，公主的睫毛一根根植上去的，並精細地雕琢出百步蛇的圖騰，為了兼顧學業，曾連續2周只睡3個小時，還有兩天為了趕工幾乎沒睡。

最大挑戰是今年比賽規定不能使用鐵架、竹籤與保麗龍，整個蛋糕必須可食用，做出「懸空、跳躍」效果挑戰性極高，蛋糕主體曾在製做過程中倒過3次，最後靠著嘗試多種素材後，終於成功呈現作品。