17歲學生創作原住民公主翻糖蛋糕 在國際美食賽奪銀
17歲的台中市烏日區私立明道中學餐飲管理科二年級學生王奕鈞，去年勇奪韓國國際餐飲大賽翻糖蛋糕組金牌，今年再次以最年輕參賽者之姿參與新加坡國際美食競賽FHA，挑戰沒有鐵架、竹籤與保麗龍支撐，以及克服新加坡濕熱的天候，做出創作出與鯨魚、蝴蝶共舞的台灣原住民部落公主翻糖蛋糕，一舉奪銀。
王奕鈞說，今年作品「與大自然共舞」，以台灣在地素材作為設計靈感，融合台灣原住民各族服飾，創作出與大海、鯨魚、台灣原生蝴蝶共舞的原住民公主。原住民文化、傳統服飾魅力無窮，鯨魚跳出水面代表著大自然的奧妙力量，定調為作品的主視覺，呈現人類與自然溫柔共舞的幸福畫面。
王奕鈞指出，他花了一個月製作翻糖蛋糕，公主的睫毛一根根植上去的，並精細地雕琢出百步蛇的圖騰，為了兼顧學業，曾連續2周只睡3個小時，還有兩天為了趕工幾乎沒睡。
最大挑戰是今年比賽規定不能使用鐵架、竹籤與保麗龍，整個蛋糕必須可食用，做出「懸空、跳躍」效果挑戰性極高，蛋糕主體曾在製做過程中倒過3次，最後靠著嘗試多種素材後，終於成功呈現作品。
另一項嚴酷的挑戰是新加坡濕熱的氣候。王奕鈞說，作品運送到賽場的過程中，翻糖蛋糕精緻細節因熱氣變形、毀損，必須趕緊在賽場上進行修補，「這些挑戰都是寶貴的經驗」。
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