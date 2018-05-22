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父母校友親手加冠 仁德護理科傳承衣缽與愛心

2018-05-22 10:57文／ 仁德 提供

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校近年來辦學績效亮眼，尤其護理科考照率逾9成，成績全國第一，校方每年還為護理科學生辦「加冠及傳光」典禮，讓學生感受、體會到愛與護理專業的傳承，今年還有3名學生是由護理師父母校友親手加冠，增添兩代傳承衣缽的感人場景。

苗栗縣仁德醫專護理科舉行「加冠傳光」典禮，老師為即將參加校外實習的二年級女生加冠...
苗栗縣仁德醫專護理科舉行「加冠傳光」典禮，老師為即將參加校外實習的二年級女生加冠、男生別胸花，象徵南丁格爾精神的傳承。 圖／胡蓬生 提供
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仁德護理科招收五專生，每個年級有9班、500多名學生，也是全校學生數最多的科別，去年仁德醫專學生護理師考照率超過九成，高於全國平均的考照率四成一，排名全國第一，護理科畢業校友張舒晴參加專技高考更勇奪榜首，成為學校典範。

仁德醫專每年5月護師節前夕，校方都會為即將參加實習的二年級學生舉行加冠儀式，為學生進入護理專業起點打氣，今年的加冠傳光典禮5月9日下午學生活動中心舉行，護理科二年級女生有437人、男生67人，大家齊聚一堂，滿心歡喜等待加冠的時刻，也忙著拍照留念，會場不時傳出陣陣的歡樂呼聲。

楊曉媛(右起)、邱顗文、呂柏賢3名護理科校友，回校為自己子女加冠、別胸花，別具傳...
楊曉媛(右起)、邱顗文、呂柏賢3名護理科校友，回校為自己子女加冠、別胸花，別具傳承的意義，場面溫馨。 圖／胡蓬生 提供
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加冠傳光典禮由校長黃柏翔、護理科主任臧君琪主持，校方還特別邀請擔任護理師的3名校友呂柏賢、邱顗文、楊曉媛來參加，他們的子女也就讀仁德護理科，由父母親手來為孩子加冠、別胸花，別具意義；去年獲高考榜首的「仁德之光」張舒晴目前在新竹縣東元醫院服務，也回校鼓勵學弟妹。

專技高考榜首「仁德之光」張舒晴目前在東元醫院服務，也回校鼓勵學弟妹。 圖／胡蓬生...
專技高考榜首「仁德之光」張舒晴目前在東元醫院服務，也回校鼓勵學弟妹。 圖／胡蓬生 提供
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仁德醫專不但重視各科學生考證照及專業能力，品德教育培養更是校方重視的項目，近年來仁德每年與苗栗大明寺在校內辦理「臘八粥」送暖活動，今年5月9日更進一步手攜手辦理2018母親節及國定佛誕節活動，藉此推展品德教育，宣導「做好事、說好話、存好心」的三好運動，盼提升學生的品德修養，促進人我和敬。

同時，藉著這次浴佛活動，讓學生感念母親恩情及學習釋迦牟尼佛的慈悲、智慧與包容，讓自己誠心許願淨化心靈，去除煩惱，培養良好品格。

仁德醫專校長黃柏翔帶領學生參加浴佛活動。 圖／胡蓬生 提供
仁德醫專校長黃柏翔帶領學生參加浴佛活動。 圖／胡蓬生 提供
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活動過程中，仁德醫專校長黃柏翔與大明寺住持妙蓮法師，帶領師生浴佛參讚，藉以體念慈悲安祥的心境，達到啟悟化念的作用，儀式簡單隆重，校方也希望藉此拋磚引玉，以學校教育為立足點，進而深化社會、國家，不少學生參加後有所領悟，深覺啟發他們孝親、行善的心念。

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