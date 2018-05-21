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高科大獲贈SEYI獨步全球「伺服沖床」 價值千萬

2018-05-21 20:49聯合報 記者王昭月╱即時報導

全球沖床設備製造大廠SEYI（協易機械）開發獨步全球的「伺服沖床」設備，技術已與日本、德國並駕齊驅，廠方今天捐贈一組供應高雄科技大學研究操作及實務訓練，盼與學校攜手培育精密製造人才，迎戰工業4.0時代。

協易機械開發的「伺服沖床」，市值粗估1千萬元，是生產金屬機械零件的重要設備，公司由總經理郭挺鈞代表捐贈一套給高雄科大，校長楊慶煜興奮地說，有了這套先進設備，不僅教師在研究及教學上增添一大利器，透過業界協作，學生亦能更貼近業界先端的技術設備與知識技能，將來進到職場，可以很快地無縫接軌。

高科大金屬產品開發技術研發中心主任林栢村說，傳統沖床有「機械沖床」或「油壓沖床」，前者速度快，但無法調整速度模式；油壓沖床可以有限度調整速度，但生產速度慢，「伺服沖床」則克服前二者的缺點，還能隨意調整沖壓成形過程的速度與位置，透過伺服沖床，高科大已成功製造過去台灣做不出來的航太零件。

「伺服沖床讓運動曲線有完全不一樣的發揮空間，對沖壓產業帶來革命性突破」協易機械總經理郭挺鈞說，包括汽車、家電、3C等產業，應用愈來愈多輕量化的材料，這些新材料使用舊式沖床，有些甚至無法成型，伺服沖床則可隨意控制沖壓的運動曲線與速度，突破技術瓶頸。

他表示，台灣製造的伺服沖床與日本的技術已不相上下，包括賓士與蘋果等大廠都陸續下單。

全球沖床設備製造大廠協易機械，捐贈高雄科大一款價值千萬的「伺服沖床」，由校長楊慶...
全球沖床設備製造大廠協易機械，捐贈高雄科大一款價值千萬的「伺服沖床」，由校長楊慶煜（）代表接受。記者王昭月／攝影
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協易研發的「伺服沖床」（圖為模型），可以直接驅動，性能更優。記者王昭月／攝影
協易研發的「伺服沖床」（圖為模型），可以直接驅動，性能更優。記者王昭月／攝影
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