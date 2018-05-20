僑委會推教育新南向 技職僑生來台逐年增

2018-05-20 08:17 中央社 台北20日電



總統蔡英文上任滿兩週年，政府推動新南向政策展現成果。在教育方面，僑委會力推技職僑生來台，來台就讀人數從700多人增加到超過1000人，學生來源國也逐漸擴大。

僑務委員會委員長吳新興接受中央社專訪時表示，過去兩年來，政府放寬參與「3+4僑生技職專班」的學校數量，並積極在東南國家招生，成果顯著。

「3+4僑生技職專班」的學生來台就讀高職建教專班3年，畢業後接續就讀技專校院4年課程。根據僑委會資料，民國105年共有5校參與，僑生754人來台報到；106年有12校參與，僑生人數1034人；今年共有13校參與，已有1531人報名。

技職僑生來台不僅人數提升，僑生來源國也逐漸增加。吳新興表示，技職僑生原本多來自於越南、馬來西亞，現在已擴增到印尼、緬甸等。

他說，僑委會未來會透過與僑生家長溝通，以及提升僑生服務等方式，盼持續擴大僑生來源國。

吳新興指出，除了「3+4僑生技職專班」，僑委會也推動海外青年技術訓練班，僑生高中畢業或肄業，來台在科技大學接受兩年的技職課程，畢業後由僑委會頒發畢業證書；透過幫助僑生培養一技之長，有助他們回國後創業。

根據僑委會資料，民國105年，海青班的人數為1179人，分布在17所學校，106年，人數增加到1380人，分布在21校。

談到僑生來台唸書的優勢，吳新興表示，台灣高職、高等教育的品質比東南亞國家稍好，包括師資、設備等。同時，台灣與東南亞國家文化相似性高，僑生台來很快可以融入台灣的社會，以及台灣的自由與民主，都是台灣的優勢。

此外，吳新興說，僑委會提供學費補助給來台就讀的技職僑生，僑生每週也可以打工20個小時，基本上不會有經濟方面的問題。另外，還有海外信用保證基金，提供有需要的僑生在剛抵台時可申請新台幣8萬元貸款，之後分期償還。

為了吸引更多僑生來台，吳新興指出，僑委會也與相關部會討論，放寬僑生畢業後留在台灣工作的條件。

他說，行政院規劃的「新經濟移民法」草案就包括放寬海青班學生，畢業後只要考取證照，就可以留在台灣找工作；另外，「3+4僑生技職專班」的學生，在高職畢業後，也能留在台灣找工作，有助增加台灣中階技術人力。