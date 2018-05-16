國三家長必看！這些高職類科免學雜費 3年省15萬

2018-05-16 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



國中會考周六、日登場，國三生考完會考，很快就面臨填志願的人生重要大抉擇，除了考量會考成績、性向、興趣、離家遠近，學費也是重要考量之一，尤其家境不好的考生，更可選擇減免學雜費的學制或類科。

目前除就讀公私立高職免學費、家庭年所得148萬元以下讀高中也免學費之外，就讀23個產業特殊需求類科更免學雜費；教育部今天宣布加碼，就讀建教班及實用技能學程，也一律免學雜費，最多3年可省下15萬多元。

教育部配合12年國教上路，推動高中職免學費措施，就讀高職一律免學費，以台北市為例，一般公立高職每學期省6240元、私校最多省2萬2800元；至於家庭年所得148萬元以下讀高中也免學費，省下的額度和高職差不多。

為鼓勵學生就讀產業特殊需求類科，教育部加碼補助，學雜費全免，北市公立每學期可省下7千多元，私立最多省下2.6萬多元，3年可省下近15.7萬元。免學雜費的類科如下：

１、機械群：模具科、鑄造科、板金科、機械木模科及配管科。

２、動力機械群：重機科、農業機械科及軌道車輛科。

３、化工群：紡織科及染整科。

４、設計群：家具木工科及陶瓷工程科。

５、土木與建築群：土木科及空間測繪科。

６、農業群：農場經營科、野生動物保育科、畜產保健科及森林科。

７、食品群：水產食品科。

８、海事群：航海科及輪機科。

９、水產群：漁業科及水產養殖科。