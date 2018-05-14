博弈專家：國內每年流失上百名專業人才

2018-05-14 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣萬能工商17名學生，上周通過 Black Jack 博弈證照，校方今天舉行授證，多名學生表示將持續培養專業、加強外語能力，畢業後到國外博弈機構工作。專家強調博弈專業人才須抵抗高壓、高誘惑，因台灣尚未開放，每年有上百名博弈人才到海外工作，呼籲政府「積極開放、有效管理」，避免青年人才外流。

國內博弈課程及專業培訓、證照學校並不多，萬能工商是南部唯一擁有博弈考場的高中職學校。

校長林昱岑指出，5年前就開始建置博弈教室，添購輪盤、21點、德州撲克等設備，還獲麗星郵輪捐贈一套百家樂活動式博弈桌，學生利用社團時間學習，校方上週邀請稻江管理學院，休閒遊憩管理學系副主任黃雍利培訓40小時、通過證照考試，期許學生未來有機會進入國際觀光產業。

黃雍利指出，國內「中華民國博弈管理學會」、「台灣博弈發展協會」都有博弈證照，並獲得全球40多家飯店、郵輪賭場認證，每年約近300名學生通過Black Jack、輪盤、德州撲克等基本博弈證照，海外月薪約台幣5萬起，還不包括小費。