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博弈專家：國內每年流失上百名專業人才

2018-05-14 17:12聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣萬能工商17名學生，上周通過 Black Jack 博弈證照，校方今天舉行授證，多名學生表示將持續培養專業、加強外語能力，畢業後到國外博弈機構工作。專家強調博弈專業人才須抵抗高壓、高誘惑，因台灣尚未開放，每年有上百名博弈人才到海外工作，呼籲政府「積極開放、有效管理」，避免青年人才外流。

國內博弈課程及專業培訓、證照學校並不多，萬能工商是南部唯一擁有博弈考場的高中職學校。

校長林昱岑指出，5年前就開始建置博弈教室，添購輪盤、21點、德州撲克等設備，還獲麗星郵輪捐贈一套百家樂活動式博弈桌，學生利用社團時間學習，校方上週邀請稻江管理學院，休閒遊憩管理學系副主任黃雍利培訓40小時、通過證照考試，期許學生未來有機會進入國際觀光產業。

黃雍利指出，國內「中華民國博弈管理學會」、「台灣博弈發展協會」都有博弈證照，並獲得全球40多家飯店、郵輪賭場認證，每年約近300名學生通過Black Jack、輪盤、德州撲克等基本博弈證照，海外月薪約台幣5萬起，還不包括小費。

他說，澳門、菲律賓、新加坡近年都積極推動博弈觀光，但國內博弈法案未過，每年超過百名青年只能到海外工作、擔任荷官。因我國學生德行績優，很受外國博弈機構歡迎，台灣若持續不通過法案，將讓更多年輕人出走，建議公部門對於博弈法，應朝「積極開放、有效管理」推動。

嘉義萬能工商，是南部唯一設有博弈專業考場的高中職。記者卜敏正／攝影
嘉義萬能工商，是南部唯一設有博弈專業考場的高中職。記者卜敏正／攝影
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萬能工商學生上週通過博弈21點證照考試，今天現場示範。記者卜敏正／攝影
萬能工商學生上週通過博弈21點證照考試，今天現場示範。記者卜敏正／攝影
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嘉義萬能工商17名學生，上週通過博弈21點證照考試，校方今天授證。記者卜敏正／攝...
嘉義萬能工商17名學生，上週通過博弈21點證照考試，校方今天授證。記者卜敏正／攝影
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嘉義萬能工商17名學生，上週通過博弈21點證照考試，校方今天授證。記者卜敏正／攝...
嘉義萬能工商17名學生，上週通過博弈21點證照考試，校方今天授證。記者卜敏正／攝影
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萬能工商學生上週通過博弈21點證照考試，今天現場示範。記者卜敏正／攝影
萬能工商學生上週通過博弈21點證照考試，今天現場示範。記者卜敏正／攝影
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郵輪萬能工商澳門

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