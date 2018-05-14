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龍華科大助教王永銘 巴黎發明展奪1金1銅

2018-05-14 15:36聯合報 記者李京昇╱即時報導

龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘，今年參加第117屆巴黎國際發明展，以作品「金鑽瓷」、「含腳架手持搖臂」奪得1金1銅，表現相當亮眼。

王永銘與藝術家陳寶雲合作，將「金鑽瓷」精緻藝術推上國際舞台，在巴黎國際發明展中大放異彩奪下金牌殊榮；他說，「金鑽瓷」是先在坯體上進行彩繪，以1280度燒製72小時後形成釉下彩，再用黃金液體繪圖，二度入窯燒製24小時，將釉下彩的瓷與黃金繪製藝術結合。

再將預先切割燒製的珠寶玻璃或施華洛世奇水晶，利用坯體預留未上釉區域的毛細孔，使水鑽、珠寶或水晶玻璃緊密黏固於坯體上，創造出結合不同素材的藝術創作。

另外，王永銘也和校方資管系研究生張梅慧，將可供微電影團隊架設錄影機及記者架設相機、進行三公尺範圍低空720° 迴旋操作的手持搖臂，配合實際操作需要，進一步改進成為含腳架的搖臂，也獲得評審青睞獲頒銅牌。

龍華科大校長葛自祥表示，學校積極鼓勵師生參與產學交流合作，王老師在法國比賽期間，除詳細了解共同參賽的國內外廠商實力，更主動尋找機會跟參賽的多位企業主深入討論創新方案，規劃後續可行的產學合作機會。

葛自祥說，王老師此行也和亞強企業、綠極能科技、清淨大地魚菜共生農場、巧智公司、明斯特創意有限公司等廠商洽談合作，均獲得同意進行產學合作，並協助學生進行創業，這半個月赴國外參賽績效，超越國際曝光、進軍歐洲、行銷體驗等現場價值，更激盪出產學創新合作的未來契機。

龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘（右），今年參加巴黎國際發明展，以作品「金鑽...
龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘（右），今年參加巴黎國際發明展，以作品「金鑽瓷」、「含腳架手持搖臂」拿下1金1銅，表現亮眼。圖／校方提供
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龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘（左），今年參加巴黎國際發明展，以作品「金鑽...
龍華科技大學資訊管理系助理教授王永銘（左），今年參加巴黎國際發明展，以作品「金鑽瓷」、「含腳架手持搖臂」拿下1金1銅，表現亮眼。圖／校方提供
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