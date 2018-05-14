國教署全國專題製作競賽 中山工商5冠王

2018-05-14 11:00 中央社 高雄14日電



教育部國教署舉辦的全國高級中等學校專業群科107年專題及創意製作競賽，高雄市私立中山高級工商職業學校囊括5個學群第一名，得獎學生14日接受校方表揚。中央社 分享 facebook 教育部國教署舉辦的全國高級中等學校專業群科107年專題及創意製作競賽，高雄市私立中山高級工商職業學校囊括5個學群第一名，校長林昭億今天表揚得獎學生。

林昭億指出，中山工商在外語群、家政群、餐旅群、商管群和電資群都拿第一，其中外語群和家政群還完成2連霸，中山工商去年雙冠王，今年5冠王，創歷年參賽成績最佳紀錄，能有這樣的成果難能可貴，師生努力值得讚揚。

他說，這項專題製作賽今年進入複賽作品逾2000件，其中38校153件作品進入決賽，競爭激烈，中山工商拿到5個冠軍。

外語群奪冠作品「魯凱文化中的傳統紋身」，參賽學生彭蘇鈺茹具有魯凱族貴族身分，她看到一則毛利人海軍被批准在臉上刺上傳統紋面的新聞發現，台灣魯凱大部落僅剩7名長輩有紋手，她和同學於是透過專題製作深入了解紋手文化，並為文化傳承提出具體建議。

商管群奪冠作品為「藥盒你在一起」，設計「藥盒手機殼」、「機藥特務」APP，改善民眾出門常忘記帶藥或忘記吃藥的困擾。

餐旅群以「鳳」花開，會心一「酵」作品奪冠，學生培養鳳梨皮天然酵母，應用於歐式麵包；學生蔡宜臻等人花了一年多時間，才搞定天氣溫濕度等變數，成功奪獎。

電資群則以「多功能防碰撞系統」奪冠，學生林鈺堂等人發現車輛轉彎易發生碰撞，十字路口也常有視覺死角，利用鐳射、超音波測距與蜂鳴器提醒駕駛，維護行車安全。

「幼」「老」共學「球」幸福是家政群奪冠作品，參賽學生為養護中心長輩研發乒乓球桌遊，包括彈跳球、高爾夫球、迷宮及足球台，學生並拿到社區供人試玩獲得好評。