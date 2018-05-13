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南華大學創意產業系畢業展 多名學生作品入圍大獎

2018-05-13 10:29聯合報 記者謝恩得╱即時報導

南華大學創意產品設計學系畢業巡迴展，可以看到學生們設計既美觀又實用性的作品，且兼具藝術品味。日前校內展結束，5月16日至5月20日將移師雲林雲林行啟紀念館展出；5月25日至5月28日前往台北世貿參加「新一代設計展」。

大四畢業班導師周立倫表示，創產系學生雖然入學成績不是最頂尖，但經過將近4年的學習，個個表現都相當出色，在許多項競賽都有亮眼成績，每位學生也都充滿自信，他們在學期間獲獎無數。

在今年參加「新一代設計展」，包含有張宏齊及王家莉以「First Aid事故處理系統」入圍2018年度金點新秀產品設計類；余育賢以「相鬱」入圍金點新秀贊助特別獎工藝設計類；胡秀憶同學的「共存」與劉又瑄及陳季謙同學的「BUNGARUS」分別入圍金點新秀贊助特別獎產品設計類，實力相當堅強。

創產系主任鄭順福指出，畢業展覽作品有家具、工藝、生活產品、概念設計及室內設計等五大類，共展出43件作品，木工一直是南華創產系強項，此次展覽包括了許多實用家具，莊憲頲老師指導陳虹諭及田嘉惠的「啟程，轉合」，拿下第二屆黃公望兩岸文創設計大賞優選。

生活產品類陳雲卿及黃乙璇的「娉婷嬝娜」以女性身姿為發想，結合服裝設計概念，利用3D列印技術設計造型桌燈，相當吸睛。概念設計類陳至雍以「City Wardrobe城市衣櫃」入圍2018德國紅點設計獎。

「First Aid事故處理系統」入圍2018年度金點新秀產品設計類，作品概念是...
「First Aid事故處理系統」入圍2018年度金點新秀產品設計類，作品概念是當發生事故時，配合SOP步驟與使用簡易醫療用品，防止二次追撞與縮減事故處理時間所設計的系統。圖／創產系畢委會提供
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南華大學創意產品設計系畢業巡迴展，作品有家具、工藝、生活產品、概念設計及室內設計...
南華大學創意產品設計系畢業巡迴展，作品有家具、工藝、生活產品、概念設計及室內設計五類。圖/創產系畢委會提供
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