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亞太師生夜宿抗爭 教部允18日前安排會談

2018-05-08 22:01中央社 台北8日電

高教工會和亞太技術學院師生今天夜宿教育部前抗議，教育部次長姚立德出面探視，並允諾5月18日前將找時間和師生會談，在會談前不會核定亞太董事會的任何決議。

台灣高等教育產業工會、亞太創意技術學院師生和聲援團體今天舉行記者會，高教工會指出，怡盛集團入主亞太後，學校停招多系，部分學生被迫轉學，現在校長、董事長又相繼請辭，這學校已經快辦不下去了，要求教育部立即接管亞太，以確保學生原校畢業權利。

高教工會和亞太技術學院的代表在記者會結束後，也於教育部前搭帳棚，打算夜宿並繼續抗爭，教育部次長姚立德晚間也前往探視。

亞太創意技術學院陳姓教師表示，亞太在15年前曾負債11億元，這些年來經過教職員生努力，加上政府補助，目前已經沒有負債，學校是大家一起撐起來的，但現在學校高層卻說7月就要停辦學校，希望教育部能承諾和亞太師生會談，並希望教育部會談前不要核定董事會做出的決議。

姚立德也表示，亞太師生的辛苦，教育部都知道，也充滿不捨，在5月18日、下週五之前，將找時間和亞太師生代表見面，一起討論看看教育部有什麼可以協助的地方，教育部會盡最大力量，希望找出對師生最好的解決方案，在與師生會談前，教育部不會核定亞太董事會提出的任何決議。

教育部高教
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