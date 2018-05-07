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「海島遇見海鮮」 龍華科大觀休系摘特金獎

2018-05-07 19:57聯合報 記者李京昇╱即時報導

龍華科技大學觀光休閒系日前參加「2018全國大觀盃導覽解說設計競賽」，勇奪「大專...
龍華科技大學觀光休閒系日前參加「2018全國大觀盃導覽解說設計競賽」，勇奪「大專組特金獎」殊榮。圖／校方提供
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「2018全國大觀盃導覽解說設計競賽」日前舉辦總決賽，龍華科技大學觀光休閒系團隊，以「海島遇見海鮮」作品參賽，勇奪全國總決賽「大專組特金獎」殊榮。

今年大觀盃導覽解說設計競賽，以東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處所轄相關路線為主題，激盪參賽者用創意影片導覽解說呈現，讓國內外遊客透過影片導覽，能夠對地區豐富的人文歷史風情加深印象，此次有120支隊伍、300多名選手參賽。

校方觀光休閒系學生胡思安、楊立彤、簡愷陞、李家華、黃郁媗，在老師鍾涓涓指導下，以基隆海鮮為導覽重點製作出作品「海島遇見海鮮」，透過生動畫面，呈現基隆海鮮、秘境與美景，並穿插幽默導覽解說，獲得評審團青睞，奪得大專組特金獎殊榮。

胡思安等人說，為拍攝基隆海鮮私房美食景點，他們特別在凌晨1點抵達崁仔頂魚市，從早拍攝到天亮，真實呈現凌晨魚貨批發叫賣的臨場感，深刻體會這些店家及攤販在深夜時分多數人仍酣睡時，為了生計辛勤忙碌，讓拍攝團隊非常感動。

此外，拍攝過程也探訪基隆望幽谷等祕境美景，並介紹基隆原貌，從早期傳統捕魚到現今科技進步的漁獲方式，以及國際遊輪進駐等觀光面向，希望藉由影片讓民眾瞭解基隆是如何從一個小漁村，逐漸發展成為國際型多樣化的港口。

鍾涓涓說，這幾位同學都是第一次參加競賽，靠著平日努力勤練，以精進拍攝專業技巧，得知獲獎那個大家都感到不敢置信，她也深感與有榮焉。

龍華科大校長葛自祥表示，學校積極鼓勵學生參與各項專業競賽，以提升專業能力，觀休系學生近年在競賽中屢屢獲獎，同學們的巧思創意，結合豐富景點規劃，受到評審們一致肯定，也顯見校方致力培育觀光行銷人才的成果。

龍華科技大學觀光休閒系日前參加「2018全國大觀盃導覽解說設計競賽」，勇奪「大專...
龍華科技大學觀光休閒系日前參加「2018全國大觀盃導覽解說設計競賽」，勇奪「大專組特金獎」殊榮。圖／校方提供
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