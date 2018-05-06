統測考生增2千多人 今年這些違規最多

2018-05-06 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



技專統一入學測驗今天考試結束，今年正逢龍年出生考生應試，報名人數達12.4萬人，比去年增加2千多人，考生大多集中在機械、電機等工科領域。技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，今年考試違規數仍以「攜帶手機入場」最多，缺考率則比去年略降。

主辦單位表示，今年統測考生不減反增，去年12.2萬人報考，今年增加2千多人，包括四技二專11.6萬人、二技8000多人。四技缺考率為5.69％，二技缺考率為5.14％，比去年略降0.5%。至於違規件數，截至今天第三節考試結束為止，仍以「攜帶手機入場」為最多，四技二專約279件，占總報考人數0.24％，二技約11件，占總報考人數0.13%。

此次測驗入闈11天的命題老師、工作人員，在今天下午4時50分，由測驗中心楊能舒主任陪同教育部姚立德政務次長主持出闈儀式，並慰勉工作人員的辛勞。

林尚平表示，今年應試考生增加，缺考率反倒下降，以共同考科來說，國文科今年有11.6萬人報考，6200多人缺考，去年11.3萬人報考，缺考達6700多人，研判應是考生對參加統測考試更為謹慎。

測驗中心表示，統測成績單將於5月24日寄發，當天下午3點起，考生可連結測驗中心網站，點選「網路查分系統」查詢成績。各科試題已公布上網，明天下午5點公告各科選擇題型的參考答案。