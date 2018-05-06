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桃園八德考區停電逾1小時 影響2300名統測考生

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

統測考生增2千多人 今年這些違規最多　

2018-05-06 18:12聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

技專統一入學測驗今天考試結束，今年正逢龍年出生考生應試，報名人數達12.4萬人，比去年增加2千多人，考生大多集中在機械、電機等工科領域。技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，今年考試違規數仍以「攜帶手機入場」最多，缺考率則比去年略降。

主辦單位表示，今年統測考生不減反增，去年12.2萬人報考，今年增加2千多人，包括四技二專11.6萬人、二技8000多人。四技缺考率為5.69％，二技缺考率為5.14％，比去年略降0.5%。至於違規件數，截至今天第三節考試結束為止，仍以「攜帶手機入場」為最多，四技二專約279件，占總報考人數0.24％，二技約11件，占總報考人數0.13%。

此次測驗入闈11天的命題老師、工作人員，在今天下午4時50分，由測驗中心楊能舒主任陪同教育部姚立德政務次長主持出闈儀式，並慰勉工作人員的辛勞。

林尚平表示，今年應試考生增加，缺考率反倒下降，以共同考科來說，國文科今年有11.6萬人報考，6200多人缺考，去年11.3萬人報考，缺考達6700多人，研判應是考生對參加統測考試更為謹慎。

測驗中心表示，統測成績單將於5月24日寄發，當天下午3點起，考生可連結測驗中心網站，點選「網路查分系統」查詢成績。各科試題已公布上網，明天下午5點公告各科選擇題型的參考答案。

測驗中心也提醒考生，取得成績後，仍須報名參加各招生入學管道以取得分發資格。測驗中心所提供的成績僅為各考科的「原始分數」及「原始級分」，對於各科測驗成績的加權運用，錄取標準及名額等，均由各入學管道自行決定。

一連兩天的統測考試今天結束，試務單位統計，今年報考人數比去年多，缺考率則較去年低...
一連兩天的統測考試今天結束，試務單位統計，今年報考人數比去年多，缺考率則較去年低。 報系資料照／記者曾吉松攝影
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