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影／基隆港西岸碼頭傳爆炸聲 大型堆高機陷火海

用韓文介紹北海岸 城市科大奪大觀盃特金

2018-05-05 14:56聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

2018全國大觀盃導覽解說設計競賽全國總決賽，擠進全台高中職暨大專院校138支隊伍，500名選手參賽，競爭激烈，由振聲高級中學奪得高中國語組外語組組雙特金，金甌女中奪高中國語組特金，聖母醫護管理專科學校與台北城市科技大學奪大專外語組特金，龍華科技大學奪得大專國語組特金。

總決賽5月3日在台北城市科技大學進行，今年以觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處二處轄區為題，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語二組，外語組作品多元，計有英、日、韓、泰等語種參賽作品。

台北城市科技大學作品靠「韓留北海岸」奪得大專外語組特金獎，參賽者使用流利韓語介紹北海岸風光，並加入自行車遊程的介紹，讓人留下深刻印象，獲得評審團一致讚許；評審期間，北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍特地嘉許選手，認為學生作品能使用流利韓文介紹，實屬不易，值得嘉許。

台北城市科技大學觀光事業系主任郭殷豪頒獎致詞時表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理6屆，特別感謝東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處的大力支持，也謝謝來自全台138支隊伍的參與，並向該系老師李奇嶽及曾麗蓉致意，感謝他們擔任籌備委員期間的辛苦，也希望未來大家能多參與賽事共同交流。

比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、旅行公會全國聯合會等社群及網站公開露出。

北海岸及觀音山國家風景區管理處金玉珍副處長（右2）與台北城市科技大學師生合影。圖...
北海岸及觀音山國家風景區管理處金玉珍副處長（右2）與台北城市科技大學師生合影。圖／台北城市科技大學提供
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