統測報名理工激增 教部：應與政府力推的方向有關

2018-05-05 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今年高職畢業生適逢龍年出生潮，統測報名人數上升2669人，而從上升的人數可以觀察到大多集中在理工科系，餐旅科系、農業類群持續下滑、商管群則維持平盤。對此，教育部技職司司長楊玉惠說，可以看到學生關注各產業的工作機會，目前也與農委會合作續推農業公費班。

楊玉惠表示，整體的報名趨勢也可看到理工報名人變多，「應該與政府力推的方向有關」，如機械領域本來就是重點領域重點發展、工作機比較多，未來畢業後的工作也不錯。尤其是科技大學的學生畢業就是要就業，反應更快。

至於農業類群多年的人數始終未見增長，楊玉惠則說，教育部也與農委會續推農業公費班，鼓勵更多有志往農業發展的青年學子持續精進農業技術。她也說，目前教育部為鼓勵更多大專校院收農工領域的學生，農工領域的學生權重是餐旅學生的5倍。

台北商業大學校長張瑞雄指出，科技大學端其實無法控制學生報考的科系類群，尤其高職比起科大更早面臨少子化，學生喜歡什麼科目、高職就會拼命開相關科系，才會導致前幾年餐旅過熱，而現在則是漸漸恢復正常。