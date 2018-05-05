統測報名人數增逾二千人 餐旅產業退燒

2018-05-05 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今年高中職畢業的學生恰逢龍年，以今天舉行的統測為例、報名人數就增加2669人，但從群科上升、下滑的程度也可以觀察到學生的趨勢，如今年上升的報名人數集中在機械群、動力機械群、電機與電子群電機類、電機與電子群資電類等重點領域，技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，應是受到薪資水平及政策引導影響。

今年整體報名人數上升2669人，而上升人數集中在包括機械群就成長近500人、動力機械成長近700人、電機電子電機類也成長近500人、電機電子資電類也成長近400人。但近年超越商管類群成為最多報名人數的餐旅群卻從去年的2萬2656人，下滑至2萬1978人。

林尚平表示，技職體系學生能夠與社會發展趨勢息息相關，而從今年的報名類群可以發現餐旅漸漸退燒，而理工等科系則逆勢成長，他認為，除了受到教育部限制科技校院「餐旅員額不能增、農業理工科系員額不能減」影響所致高職生選擇變化以外，而近年來也有許多新聞消息指出理工產業亟缺人才、薪資待遇較高等因素導致，「技職能夠適時反應社會變遷」。

林尚平說，而對於餐旅產業退燒，則可能是近年屢屢傳出餐旅業工作辛苦、薪資水平不如想像中美好所致，而過去也是因為媒體的名人效應導致國中生一窩蜂投入，或許是過去一段時間成長太快，現在只是慢慢回到平衡的狀態而已。