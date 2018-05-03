改善阿嬤坐輪椅不便 男大生設計未來輪椅

2018-05-03 20:08 中央社 高雄3日電



大葉大學學生鄭劭易為改善阿嬤坐輪椅的不便，與同學設計出「I GO 5S」未來輪椅藍圖，外型似車，提升輪椅族行動自主性及便利性，值此人口老化的今天，市場前景看好。

「2018青春設計節x影展」4月27日在駁二藝術特區登場，匯聚國內59所學校、108系所及1147件作品，展至5月6日。其中，大葉大學學生鄭劭易、顏勖紘設計開發的「I GO 5S」輪椅電動車時尚外型結合自動駕駛輔助系統，可謂「未來輪椅」，這是鄭劭易的學校畢業展作品，歷經一年發想設計，首度參加青春設計節。

這項設計理念雖僅於「紙上談兵」，尚未做成實體產品，但展出的「I GO 5S」模型仍獲青睞，吸引不少民眾駐足參觀。

鄭劭易今天下午在展場說明設計發想，他說，阿嬤是輪椅使用者，他非常了解輪椅在不平坦路面上移動的難度，因而發想設計可以改善輪椅移動便利性的作品。

他表示，設計過程他曾一整天坐在輪椅上體驗輪椅族的不便，深刻體會輪椅遠距移動自主性的障礙；「IGO 5S」設計主軸是要提高輪椅族的行動自主性及便利性，進而增加他們生活自理能力。

鄭劭易解釋設計理念，「I GO 5S」輪椅就是駕駛座，使用者不需從輪椅上下來，可直接進入車內駕駛，車體特殊設計經由運輸平台及卡槽將輪椅連同使用者送進車內並固定於駕駛位置；全車身從前車臂到後車門可完全打開，像是一部小客車，渾圓外形有助車身結構堅固及穩定，車內並預留輪椅進出空間。

他說，駕駛座人性化的操介面，觸控式儀表板結合自動駕駛輔助系統，使用者容易上手；長軸前車臂的設計加強避震及緩衝力增加搭乘舒適性。

鄭劭易認為，「I GO 5S」增加輪椅族的自主性，不僅能提升他們生活品質，也能增加使用者的自信及尊嚴，再加上人口老化，未來市場需求大，前景看好。