花生捲冰淇淋好吃關鍵 鉋刀特展說分明

2018-04-19 20:36 中央社 台北19日電



傳統小吃「花生捲冰淇淋」是許多人的兒時回憶，其中關鍵是刨花生糖的鉋刀。台北科技大學今天起舉辦「福鉋．華山」鉋刀特展，邀請民眾一起瞭解各類鉋刀的文化。

各式各樣的鉋刀，是木工藝術的重要器具，台灣曾經是木藝王國，好的製鉋師炙手可熱，但隨著產業變遷，人才逐漸凋零。北科大近年邀請國寶級製鉋師「阿農師」詹益農擔任駐校藝術家，帶領年輕人傳承這項重要技術。

北科大木藝中心於台灣文化創意設計博覽會期間，推出「福鉋．華山」鉋刀特展，展出造型與功能各異的木屐鉋、桶鉋等數十把鉋刀。

這些鉋刀全數由國寶級詹益農製作，包括「總統桌」的全組專屬鉋刀，以及2件金氏世界記錄級的桶司鉋。特展還特別結合擴增實境（AR）互動裝置，用多元有趣的效果，全方位展示鉋刀模型。

北科大指出，展覽期間有機會親眼目睹詹益農現場製作鉋刀，另外為了讓民眾更有參與感，現場將用國寶級鉋刀製作「花生捲冰淇淋」，只要在現場拍照打卡，就能兌換折價券。

北科大校長王錫福表示，這次「福鉋．華山」展，是系列展的第3次展出，內容融合傳統與創新，規模也更大、更深化，讓傳統工藝成為新流行。策展人、北科大木藝中心主任陳殿禮解釋，以「福鉋」取其「福報」的諧音，期待將鉋刀文創化，成為最好的推廣方式。