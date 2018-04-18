高師大工教系設能源與冷凍空調組 甲級檢定場今揭牌
高雄師範大學工業科技教育學系下設能源與冷凍空調組，以解決南部冷凍空調工程尖端人才荒。「冷凍空調裝修─甲級技術士技能檢定術科培訓及測試場」今天在高師大燕巢校區揭牌，由高師大校長吳連賞、台灣區冷凍空調公會現任與繼任理事長林坤煒與朱賜評主持。
高師大工業科技教育學系主任朱耀明表示，高師大工教系能源與冷凍空調組，招收普通高中和技職高中的大學部學生，也招收大學畢業生或業界工程師修讀碩士或博士。培育方式採用師徒制的精緻教學，讓每位學生獲得良好的訓練，並能照自己的興趣選擇發展方向，學生在大學四年除了能學會冷凍空調的本質學能外，也能藉由協助老師執行計畫或研究室中有豐富業界經驗的碩、博士的互動進行學習，畢業後即可與業界無縫接軌。
高師大校長吳連賞表示，高師大工業科技教育學系能源與冷凍空調組具有五大特色：提供多元的碩、博士進修管道；冷凍空調甲級証照檢定場所；永續能源與環境研究室；前瞻環境控制與能源研究室；精密冷凍空調技術研究室。高師大與冷凍空調工程工業同業公會合作，在工教系能源與冷凍空調組建置的冷凍空調甲級証照檢定場所，正式揭牌後已成為大學首座的培訓場地，以滿足目前冷凍空調業界甲級技術士人才不足的需求，歡迎有興趣的學子踴躍報考。
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