高師大工教系設能源與冷凍空調組 甲級檢定場今揭牌

2018-04-18 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄師範大學工業科技教育學系下設能源與冷凍空調組，以解決南部冷凍空調工程尖端人才荒。「冷凍空調裝修─甲級技術士技能檢定術科培訓及測試場」今天在高師大燕巢校區揭牌，由高師大校長吳連賞、台灣區冷凍空調公會現任與繼任理事長林坤煒與朱賜評主持。

高師大工業科技教育學系主任朱耀明表示，高師大工教系能源與冷凍空調組，招收普通高中和技職高中的大學部學生，也招收大學畢業生或業界工程師修讀碩士或博士。培育方式採用師徒制的精緻教學，讓每位學生獲得良好的訓練，並能照自己的興趣選擇發展方向，學生在大學四年除了能學會冷凍空調的本質學能外，也能藉由協助老師執行計畫或研究室中有豐富業界經驗的碩、博士的互動進行學習，畢業後即可與業界無縫接軌。