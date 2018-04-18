影╱新竹高商布丁節傳情 說愛比浪漫

2018-04-18 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



充滿童年回憶的布丁，對新竹高商師生卻有不同意義，新竹高商已有16年傳統的布丁節今天登場，上午師生就忙著發送布丁、泡芙等點心，準備從中午開始，將手上的布丁等點心送到想感謝的人、喜歡的人或是好朋友的手上，以表心意，還有狂吸猛送的吃布丁大賽，讓新竹高商的周三下午充滿熱情與活力。

新竹高商布丁節自16年前開始，原本是高一的某一班的小活動，後來校方認為相當有意義，從此開始擴大舉辦，還成為作家水平線《在布丁上跳舞》的內容，「布丁節那天，大家會互送布丁給朋友或喜歡的人」文中提到，不同口味的布丁也代表不同意思，原味布丁代表彼此間為普通朋友、牛奶口味的布丁代表好朋友、草莓布丁代表喜歡的人等。

不過隨著時代變遷，布丁口味也不如以往多、更不容易買，因此新竹高商班聯會重新將布丁、北海道戚風蛋糕、咖啡蛋糕、布丁蛋塔等，賦予不同意義。

校方表示，布丁上黃下黑的樣子不免讓人想到竹商制服，它單純香甜的口感象徵著同學之間真摯的友誼，最適合送給朋友；泡芙代表少男少女之間的愛情濃厚卻很單純；北海道戚風蛋糕雖然外觀平淡無奇，挖開後卻有著柔軟香甜的好滋味，適合送給暗戀對象；咖啡蛋糕苦中帶甜的味道，最適合送給幫助過你的學長姐或老師們；布丁蛋塔有著酥脆的外殼，裡面包裹著略帶蛋香味的內餡，如同知心好友包容的心。