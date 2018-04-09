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技職人才荒！職校積極引進業師 縮短學用落差

2018-04-09 20:37聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

公東高工從5年前起恢復木工科，如今每年滿招。圖／報系資料照
公東高工從5年前起恢復木工科，如今每年滿招。圖／報系資料照
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台灣過去廿年廣設大學，許多專科變成科大、幾乎每校都開碩博士班，大學生比率過高，公益平台文化基金會創辦人嚴長壽接受專訪表示，台灣教育「虛胖」，連帶造成大學文憑含金量降低，當務之急是要積極培養技職人才。教育部次長姚立德表示，部內也相當重視此問題，已積極加強學校及產業連結。

根據主計處缺工統計指出，業者招募員工不易，有高達3成原因是求職者技能不符，反映專業人才已出現明顯的學用落差。行政院統計也顯示，過去10年產業結構雖沒太大改變，不過卻因廣設大學，不少專科升格科大，造成「企業尋不到人、畢業找不到工作」的窘境。

「一流技術人才變成學術人才，是一種災難」嚴長說，台灣早期未出現技職高中化、大學供過於求時，仍保有技術優勢，但隨著技專一直晉升科大，他觀察教學現場，學生要再回到技職專業，幾乎「回不去了」，因為大專老師不會教、就算教也是死板的工匠精神，呼籲應重新盤整產業的趨勢及優勢，為20年後的教育方向做準備。

為回應企業對中級技術人力的需求，教育部宣布今年10所公私立科大將開設五專部，招生800人，技職龍頭之一的北科大開設智慧自動化工程科，開出百萬獎學金與建中搶才，其他如虎尾科大、高雄應大等也在名單上。科大走回五專，引起不少家長及學生關注，有家長認為，與其領科大畢業證書，不如學一技之長，更好找工作。

台灣IBM公司也與北科大、虎尾科大、高應大合作，引進美國的P-TECH school經驗，串聯國內28家企業資源，引進業師為學生上課，並且到企業實際參與實習，如表現優異，畢業有機會優先錄取，今年8月將推出第一屆課程。

協理陳慧純表示，目前三所合作的大學，分別專精智慧自動化工程科、精密機械工程科、模具科及土木科等領域。除為每一位學生提供一對一業師輔導外，也按學生技能媒合有薪實習工作，畢業後還擁有企業優先面試的機會。

北科大校長王錫福表示，學生透過與業界合作，在AI人工智慧趨勢下，更有助於理解上課內容，對業界來說，也能及早培養理想人才。教務長楊士萱也說，此合作模式和以往的的產學合作不同，從企業命題變成產學共同設計教材，培養學生溝通、專案管理等軟實力。

為使學生提早了解業界生態，台東縣公東高工5年前恢復木工科，並請業師到校教書，去年時隔21年再度有畢業系友獲得世界木工技藝金牌。教務主任蔡麗玲表示，該科開辦迄今受到歡迎，每年滿招，甚至有人遠從外縣市來唸。她分析，近年木工等技藝很夯，學生畢業後就業及升學參半，出路包括裝潢、家具工廠等，也有學生進入北科大木工專班，獲赴越南實習資格。

公益平台文化基金會創辦人嚴長壽認為，許多專科變成科大，連帶造成大學文憑含金量降低...
公益平台文化基金會創辦人嚴長壽認為，許多專科變成科大，連帶造成大學文憑含金量降低，教育當務之急是要積極培養技職人才。記者吳佩旻／攝影
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北科大實習教育部

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