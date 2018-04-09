親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

這樣的攔查合理嗎？警：碰我一下就辦你妨礙公務

菲律賓遣送78名台籍詐騙嫌犯 陸：高度讚賞

冠軍翻糖「呂布」最像誰？翟宇凡足足捏半年

2018-04-09 19:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東科技大學餐旅系二年級學生翟宇凡，今年3月參加美國聖地牙哥蛋糕大賽，以「呂布」翻糖蛋糕，勇奪職業組展示類首獎「特金獎」，翟宇凡今天透露，要做出呂布的赤兔馬、方天畫戟並不難，最難的是呂布的表情，他每次「卡住」就自己皺眉照鏡子，果然捏出栩栩如生的呂布，而且像足了自己。

這件到美國征戰的翻糖作品「呂布」，翟宇凡整整花了半年製作，3月到美國獲獎後，立即成為最紅的翻糖作品，屏東縣政府勞工處長林德輝甚至主動追蹤，已預約翟宇凡進駐屏東正在規劃的「職人町」，一展現青年實力。

屏科大餐旅系今天首次啟動「快閃講座」創新教學模組，這場講座沒有學分、沒有分數，學生完全衝著興趣而來，一推出就秒殺，第一場鎖定「翻糖」，邀請翟宇凡在「32小姐翻糖造型培訓中心」的老師李沐璇、米克擔任講座教師，翟宇凡並率先分享得獎心情。

李沐璇表示，「翻糖」譯自Fondant，源自於英國的藝術蛋糕，現多用為蛋糕或西點的表面裝飾的技術，因其擁有極佳的延展性，可以捏出各式各樣精細的造型。

翟宇凡是台北人，高中時才接觸烘焙，老師發現他手很巧，而且展現的作品精緻，他說自己過去的作品多半是可愛造型，這次要到美國比賽，他特別選擇有東方元素的造型，因為很喜歡呂布的故事，因此以呂布為主角，足足捏了半年之久，可能經常拿鏡子揣摩自己的表情，很多人看了作品都說呂布長得很像他自己。

這次獲獎後，他覺得自己獲益良多，也曾向冠軍麵包師傅吳寶春請益，雖然出國比賽的旅費，確實是承重負擔，但是不影響他為夢想付出，他說，接下來他還要到英國比賽，不斷精進自己的技術。

屏科大校長戴昌賢表示，學校新創的「快閃講座」是種「微型學分」，有別於傳統學分，希望鼓勵學生，多接觸業界的經驗和技術交流，以提升就業競爭力。

製作過程，翟宇凡經常拿鏡子揣摩自己的表情，因此也有人說他和呂布長得太像了。記者翁...
製作過程，翟宇凡經常拿鏡子揣摩自己的表情，因此也有人說他和呂布長得太像了。記者翁禎霞／攝影
分享
屏科大校長戴昌賢（右）大讚翟宇凡（左）的翻糖呂布，作功精細。記者翁禎霞／攝影
屏科大校長戴昌賢（右）大讚翟宇凡（左）的翻糖呂布，作功精細。記者翁禎霞／攝影
分享
屏科大首開快閃講座，第一堂邀請翻糖老師指導，吸引學生參加。記者翁禎霞／攝影
屏科大首開快閃講座，第一堂邀請翻糖老師指導，吸引學生參加。記者翁禎霞／攝影
分享
製作過程，翟宇凡經常拿鏡子揣摩自己的表情，因此也有人說他和呂布長得太像了。記者翁...
製作過程，翟宇凡經常拿鏡子揣摩自己的表情，因此也有人說他和呂布長得太像了。記者翁禎霞／攝影
分享
翟宇凡的作品「呂布」。圖／學校提供
翟宇凡的作品「呂布」。圖／學校提供
分享

屏科大

相關新聞

柯文哲獻髮力挺技職教育 百人面前剪髮直呼焦慮

2018-04-09 11:06

蹺課小心了！弘光科大開發點名APP 上課不漏點

2018-04-09 10:54

拚招生！332校設證照考場 寵物美容正紅

2018-04-08 23:36

私校砸錢設「證照考場」 招生由黑翻紅

2018-04-08 23:36

翻轉性別刻板印象 學生用桌遊談男女分工

2018-04-08 15:30

影／不滿學校鎖機車 屏科大學生會赴教部抗議

2018-04-07 14:23

萬能科大的「機場經濟學」 創造三贏

2018-04-04 00:06

陰陽電極使用單一材料 台科大研究登國際期刊

2018-04-03 14:10

農家子弟出身、博士盧燈茂任南台科技大學新校長

2018-04-03 11:41

北科大攜手菁英會 產學結盟

2018-04-02 23:23

北科大攜手菁英會校友 打造國際產學聯盟

2018-04-02 12:16

擔任兒童游泳教練 科大生「薪」情直衝40K

2018-04-01 23:38

高苑工商歡慶47周年 期許畢業生至少拿1、2張證照

2018-03-30 20:07

誰說身材大隻不能走秀 正修吳青蓉成亮點

2018-03-30 19:36

不贊同高教工會 另派亞太教職員籲「教部勿打壓學校」

2018-03-30 18:16

四技申請入學一階公布 75滿級分生選台科大

2018-03-30 00:29

全國餐飲大賽大成奪3金1銀2銅 托盤更是4連霸

2018-03-29 23:24

曼都髮型進駐南應大 成立培育美髮人才基地

2018-03-29 14:50

崑山科大學生赴印尼參加國際廚藝賽 獲2銀10銅

2018-03-29 11:43

四技二專統測5月5日登場 准考證今寄發

2018-03-28 00:19

永平工商高水準調酒 2賽事奪7冠

2018-03-27 23:24

東專高職部搶生 高一新生免費住宿、百萬獎助學金

2018-03-27 23:07

統測准考證明天寄發 今年近12萬人報考

2018-03-27 12:44

首屆照服科高中生 沒畢業先被搶光

2018-03-26 23:51

實習獲靈感 護理系學生開發自助拍痰棒

2018-03-26 23:25

五育高中照顧服務科畢業生 沒畢業就被訂走

2018-03-26 20:15

美和科大觀光系為愛而跑 從小朋友到董事長都下場

2018-03-26 14:39

看大仁科大餐旅畢業成果展 要先懂詩經中的一個字

2018-03-26 14:23

亞太學院恐停招 校方：土地辦理信託

2018-03-26 13:37

台灣之光 屏科大翟宇凡美國蛋糕賽奪大獎

2018-03-25 08:12

安室做「髮」天價13萬 髮妝師示範

2018-03-23 23:57

為安室奈美惠做髮型收多少？山中康裕：台幣8到13萬元

2018-03-23 15:06

屏科大農園系結合時尚系 蘭花景觀布置奪冠

2018-03-22 23:31

屏縣老少共學有成 華洲工家獲設照服科暑假招生

2018-03-22 23:27

一盤義大利麵 讓曾在美當背包客的他立定志向當廚師

2018-03-22 15:55

城市科大餐旅系再簽約 日星澳陸法義海外實習

2018-03-22 15:53

城市科大再簽約 餐管系海外實習進攻義義大利

2018-03-22 14:29

城市科大／背包客赴美吃到一盤美味麵 讓他燃起廚師魂

2018-03-22 14:29

城市科大與義大利廚藝學院簽約 培育米其林主廚

2018-03-22 11:49
看更多

熱門文章

教部卡管繼續擴大 「管在台曾任職機關都須說明」

2018-04-09 11:14

教部卡管 德學者也看不下去：希特勒時代才會這樣

2018-04-09 10:47

【重磅快評】當施明德與史為鑑都站出來挺管...

2018-04-09 09:56

併校有譜？交大60周年校慶 陽明大學、國防醫學院同賀

2018-04-08 22:04

少子化招生特效藥！ 私校靠這招逆勢成長、翻10倍

2018-04-08 21:34

教部卡管害學校也卡關 台大師生擬告教長瀆職

2018-04-09 10:28

蔡正元：越打勢越高 管爺說不定可選總統

2018-04-09 12:15

蹺課小心了！弘光科大開發點名APP 上課不漏點

2018-04-09 10:54

藍委挺管 將祭「7道金牌」抵制教部

2018-04-09 00:07

私校砸錢設「證照考場」 招生由黑翻紅

2018-04-08 23:36

文大董事會風波又一樁！ 董事連署內容疑遭偽變造

2018-04-09 16:07

柯文哲獻髮力挺技職教育 百人面前剪髮直呼焦慮

2018-04-09 11:06

過半董事不出席 文化大學董事會流會

2018-04-09 14:42

不滿董事長修改議程 文大3董事抵制不出席流會

2018-04-09 16:08

桃連區今起二次免試模擬選填 教育局呼籲填滿填好

2018-04-09 09:48

大學自費評鑑 教部有補助

2018-04-08 23:36

拚招生！332校設證照考場 寵物美容正紅

2018-04-08 23:36

家政課很「營養」 學生自製黃金菜單

2018-04-08 23:36

管中閔案卡關 台大自主聯盟擬對教部提告

2018-04-09 12:12

數感實驗室／每張虧19元的大樂透彩券？

2018-04-09 16:21

冠軍翻糖「呂布」最像誰？翟宇凡足足捏半年

2018-04-09 19:00

sex性教室／做欲望的主人

2018-04-09 15:59

「幹話」無所不在 樹德科大視傳系學生搜羅3大本

2018-04-09 18:52

會考寫作攻略／意若思鏡與儲思盆

2018-04-09 14:02

公民時事題／習近平全票連任國家主席 「習王體制」確立

2018-04-09 16:25

手遊成癮出現偏差 6歲童掐住阿嬤脖子

2018-04-09 15:22

圖擊隊／白目？或是…

2018-04-09 15:05

適應新環境文化 CQ、IQ、EQ未來必備

2018-04-09 15:14

「天宮一號」返回地球 解體宛如流星雨

2018-04-09 15:03

色情媒體 6％學生7歲前就看過

2018-04-09 15:20

俄羅斯國際發明展 聲控農田灌溉裝置奪金

2018-04-09 10:57

臉書洩個資！玩個心理測驗 你的資料全都露

2018-04-09 15:54

爺爺手作香腸 畢業生發想品牌包裝推美味

2018-04-09 12:45

AI照護動物分析行為模式 監控健康狀況

2018-04-09 15:02

國際美容藝術大賽 城市科大奪6金3銀

2018-04-09 12:52

跨領域交流合作 世新打造學生版政論節目

2018-04-09 18:43

推動科技教育 埔里國中好成績獲肯定

2018-04-09 19:24

「特殊選才」拯救專才學生？或只是瀕臨崩壞的制度？

2018-04-09 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top