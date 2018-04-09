冠軍翻糖「呂布」最像誰？翟宇凡足足捏半年

2018-04-09 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東科技大學餐旅系二年級學生翟宇凡，今年3月參加美國聖地牙哥蛋糕大賽，以「呂布」翻糖蛋糕，勇奪職業組展示類首獎「特金獎」，翟宇凡今天透露，要做出呂布的赤兔馬、方天畫戟並不難，最難的是呂布的表情，他每次「卡住」就自己皺眉照鏡子，果然捏出栩栩如生的呂布，而且像足了自己。

這件到美國征戰的翻糖作品「呂布」，翟宇凡整整花了半年製作，3月到美國獲獎後，立即成為最紅的翻糖作品，屏東縣政府勞工處長林德輝甚至主動追蹤，已預約翟宇凡進駐屏東正在規劃的「職人町」，一展現青年實力。

屏科大餐旅系今天首次啟動「快閃講座」創新教學模組，這場講座沒有學分、沒有分數，學生完全衝著興趣而來，一推出就秒殺，第一場鎖定「翻糖」，邀請翟宇凡在「32小姐翻糖造型培訓中心」的老師李沐璇、米克擔任講座教師，翟宇凡並率先分享得獎心情。

李沐璇表示，「翻糖」譯自Fondant，源自於英國的藝術蛋糕，現多用為蛋糕或西點的表面裝飾的技術，因其擁有極佳的延展性，可以捏出各式各樣精細的造型。

翟宇凡是台北人，高中時才接觸烘焙，老師發現他手很巧，而且展現的作品精緻，他說自己過去的作品多半是可愛造型，這次要到美國比賽，他特別選擇有東方元素的造型，因為很喜歡呂布的故事，因此以呂布為主角，足足捏了半年之久，可能經常拿鏡子揣摩自己的表情，很多人看了作品都說呂布長得很像他自己。

這次獲獎後，他覺得自己獲益良多，也曾向冠軍麵包師傅吳寶春請益，雖然出國比賽的旅費，確實是承重負擔，但是不影響他為夢想付出，他說，接下來他還要到英國比賽，不斷精進自己的技術。