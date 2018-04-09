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國際美容藝術大賽 城市科大奪6金3銀

2018-04-09 12:52中央社 台北9日電

城市科大妝品系師生參加「2018年韓國國際美容藝術大賽」，獲得6金3銀佳績，妝管系學生劉昕賽前瘋狂練習，還因壓力大導致便秘，最後一舉拿下2面金牌。

台北城市科技大學今天發布新聞稿表示，為了讓學生的美感與專業能與國際接軌，化妝品應用與管理系師生參加「2018年韓國國際美容藝術大賽」，與來自韓國、中國、泰國、香港、澳門、印尼等國際好手共同競技，獲得6金3銀佳績。

城市科大妝管系學生劉昕在「新娘彩妝設計」、「藝術美甲」2項比賽中各得1面金牌，她的新娘彩妝設計理念以古典貴族風格為主，結合一層層白色蕾絲堆疊的立體配飾，展現高貴典雅的氣息，新娘彩妝著重精緻度，簡單凸顯搭配粉色，呈現新娘甜美風。

劉昕表示，這是她第一次出國比賽，為了準備，每天練習到三餐不正常，直到比賽前一天還在加工做手工飾品，希望凸顯禮服質感，最大代價就是壓力大到便秘，但能在國際賽事中替台灣爭取金牌，一切都很值得，也感謝系主任王麗芬與老師丁雅年的指導。

城市科大妝管系學生郭(文三)婧也在「創意假髮造型」項目獲得金牌，另一名學生黃亦婕則在「創意染髮設計」項目獲得金牌。

郭(文三)婧表示，一開始對梳髮片不熟悉，梳出的造型很不滿意，經過磨練後，速度越來越快，每天生活充滿假髮、髮膠，差點對髮片產生恐懼症，現在拿到金牌肯定，讓自己更有自信。

黃亦婕則指出，過去幾週練習時，為了染出有美感的髮色，常常得測試很多顏色，真實體驗到美髮師的工作，她在比賽中看到很多設計師們優異的染色技巧，大開眼界，更有助於提升自己的技藝能力。

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