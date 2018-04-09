爺爺手作香腸 畢業生發想品牌包裝推美味

2018-04-09 12:45 中央社 彰化9日電



彰化建國科技大學設計學院今天舉辦畢業展，畢業生石宥鈿和同學們幫家中爺爺自產自銷的香腸，設計產品包裝和香腸造型鑰匙圈，將爺爺的香腸產品化，期盼美味讓更多人分享。

彰化私立建國科技大學設計學院今天上午在校內的圖文大樓美術館舉辦設計學院聯合畢業專題設計展開幕典禮，展出100多件四年級畢業生的作品，內容包含逐格動畫、商品設計以及室內設計等。

在展出的作品中，畢業生石宥鈿、曾誼茹、陳哲學等6名學生，以老爺爺的香腸為主題進行發想；曾誼茹說，石宥鈿的爺爺在彰化員林市的第一市場賣豬肉，偶爾會拿自家賣的豬肉製作成香腸賣給親朋好友，也因為賣的都是親朋好友，所以石爺爺的香腸不管是加了大蒜或是高粱，都強調新鮮現作。

石宥鈿說，從小就吃爺爺自己作的香腸長大，以往因為都是賣給認識的人，包裝比較簡單，他和同學們就在想如何把爺爺親手製作的美味香腸推廣出去，於是幫高粱、桂花以及蒜頭等3種口味的香腸設計新的包裝紙盒，像是高粱口味的包裝就設計成像是一瓶酒，桂花和大蒜則是在包裝上設計精美的圖案，讓人一目暸然。

曾誼茹表示，她們為石爺爺的香腸取名為「食嚐」，希望香腸經由嶄新的包裝，讓更多人認識石爺爺的香腸，品嘗到美味。