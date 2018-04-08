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翻轉性別刻板印象 學生用桌遊談男女分工

2018-04-08 15:30聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

隨著時代變遷，男女平等議題漸受重視，國立草屯商工學生劉予瀧等人設計桌遊教案，透過遊戲反轉一般人對性別的刻板印象。高雄市立鳥松國中學生劉顓誼、彰化高商學生莊皓婷，則從歷史及生活經驗出發，製作「她的、伊欸、彼女の生命故事」課程教案，以三種稱呼，訴說不同時代背景下台灣女性的生命故事，皆獲教育部選為社會教育教材指引參考。

教育部終身教育司日前在家庭教育網公布「社會教育教材及活動融入性別平等教育議題成果徵選暨分享活動獲獎作品」，包括「性運變裝秀桌遊」、「VR躲貓貓」、「家庭樹」等10件作品，後續將製作成 1000 份隨身碟，提供社會教育機構，或與性別教育有關的民間機構使用。

其中「她的、伊欸、彼女の生命故事」教案，是受到國立台灣歷史博物館的「台灣女子・非常好」教具箱所啟發。主要以不同時代女性的生命故事貫穿全篇，述說社會文化發展從封閉到開明的現象，並探討教育體制下對女性的不公平待遇，此外也揭露從古到今女性逐漸在社會地位上提升，凸顯出台灣的「女力」崛起。

學生指出，該教案針對社區年長人士、退休長者所設計，族群包括閩南及外省人。課程設計共4節，每節課45分鐘，主題包括「物件．吾見」、「我的時代故事」、「台灣女人上學去」及「給主人翁的一封信」等。課程中套用裹小腳鞋、揹嬰巾、剪線頭刀等時代產物，鼓勵學生分享個人經驗。並且觀賞「臺灣女人上學去」影片，進而檢視從古到今不同性別「接受教育」的差異。

另一個教案「性運變裝秀桌遊」，則是利用桌遊來討論性別知識、性別刻板印象等議題。由國立草屯商工進修部教師劉香妏指導，學生劉予瀧、游帛鎧、黃梅雅、柯雅儒等人共同製作，捨去過往用是非題設計角色卡的做法，避免玩家產生性別二元論思維，在遊戲中反轉一般人對性別的刻板印象。

團隊製作思考細微，包括題目問應然（我們應該要這樣）還是實然（我們的社會現況是這樣，但有可能是在性別上有問題的），因此玩家回答時可能會有點混淆。例如，男生比女生擅長修理電器機械，是問天生如此，還是玩家的生活經驗是如此？而男主內，女主外，又為何是對的等等，挑戰玩家的論述及思考能力。

圖為台東縣政府推動性別平等教育。報系資料照
圖為台東縣政府推動性別平等教育。報系資料照
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