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孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

昔日學生撰文聲援 管中閔妻也打破沉默

影／不滿學校鎖機車 屏科大學生會赴教部抗議

2018-04-07 14:23聯合報 記者林良齊╱即時報導

雖然大學法修正讓學生代表可以組成學生會、列席各級會議，但仍有許多學校傳出侵犯學權的事情。近日屏東科技大學傳出「剪大鎖」一事揚言要告學生，今天屏科大學生會會長招有倫，到教育部前抗議，呼籲教育部應督促各校「正視學生權益問題」。

屏東科技大學從2016年實施RFID門禁政策至今，仍有許多學生不願在車上加裝RFID，認為毋需申辦，傳出校方懲罰這些未加裝RFID的學生，如果未申辦的機車駛進校園內校方就會加裝大鎖，需要繳完罰鍰後才能解鎖，屏科大學生會因而發起「屏科解鎖」，近日校方要求破壞車鎖的車主到學務處說明，甚至揚言移請警察機關偵辦。

「各校應更重視學權」，招有倫說，學生不信任RFID可以保障我們的安全，以上課或下課時間的尖峰時期為例，學校無法逐一審查；學校把車輛識別證與停車費用共同收取，明明已經繳了學費卻不能在校園內停車。澎科大學生會會長王南昕也到場抗議說，學校竟規定要擔任學生會長或學代會議長成績還要70分以上、操行還得80分以上。

屏科大則聲明，校園需要有停車識別證或訪客證來進行汽機車校園交通安全管理，並非侵害學生財產權或限制學生自由權，校方也多次向學生溝通說明遵守交通安全必要性，校方也說，車輛識別證及停車費已是高屏地區最低每年100元，其他學校也對沒有停車證的車輛也按次收費，未辦理停車證教職員及學生罰則。

教育部學特司科長廖雙慶表示，針對學生陳情事宜會請學校後續的處理及釐清，而學生日前自首也會請學校後續瞭解，基於學校及學生權益部份，教育部會請學校持續溝通、妥善處理，他也說，如果學校在行政上有問題或瑕疪教部還是會去督導請學校改善。

而針對學生會長設門檻一事，青年署科長黃佳婷則說，大學法沒有規定此門檻，教部會再去瞭解各校情況。

屏東科技大學學生會會長招有倫（右三）不滿學校揚言告學生因而赴教部抗議。記者林良齊...
屏東科技大學學生會會長招有倫（右三）不滿學校揚言告學生因而赴教部抗議。記者林良齊／攝影
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