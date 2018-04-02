聖約翰科大與餐飲業者簽約 培訓複合型人才

2018-04-02 16:46 中央社 新北2日電



聖約翰科技大學攜手知名餐飲連鎖火鍋店，培育複合型人才，雙方簽訂合作備忘錄，將以在地大學的角色，於學生實習、培育人才、企業員工在職訓練，及業師授課方面深化產學合作。

聖約翰科大校長艾和昌今天表示，休閒服務產業人才需求量大，學校與集團合作，連結彼此的優勢與資源，培育複合型的人才，也將依業者實際需求設計創新課程，為企業量身打造所需人才。

艾和昌表示，這家從中國四川重慶發跡的火鍋店，在中國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非都有連鎖店與直營店，是國際知名餐飲連鎖品牌。

台灣帝品餐飲總經理詹訓河受訪表示，將提供學生實習的機會，協助聖約翰科大培育有國際觀的專才，善盡企業社會責任，集團資深幹部也可成為學校的業界師資，傳授職場實務經驗。

集團國際行政總廚陳超明受訪說，自己種植花椒、辣椒不噴農藥，綠色健康飲食獲多項發明專利，並通過ISO-22000食品安全衛生管理系統認證，為食客帶來舌尖上難忘的記憶。

陳超明指出，看中地理位置，集團首度登台進駐新北市板橋區展店，盼讓消費者在台灣就能享受巴蜀獨特飲食文化。

聖約翰科技大學觀光與休閒管理系主任吳文傑表示，台灣餐飲業佔服務業比重越來越高，學校除課程與業界實務接軌，未來觀光休閒領域學生有機會在海外就業，成為可全球移動的專業管理人才，有助於擴大學生職涯視野。