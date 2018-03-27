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舞出阿美族種稻歷程 東商獲全國舞蹈冠軍

2018-03-27 13:16中央社 台東縣27日電

全國學生舞蹈比賽17日到29日舉行，台東高商取材阿美族傳統的種稻元素，以「稻」為名的舞碼參賽，奪得全國冠軍並獲最佳編舞獎。

國立台東高級商業職業學校今天發布新聞稿表示，東商原住民舞蹈團24日在全國學生舞蹈比賽全區決賽，從各縣市代表隊，脫穎而出，奪得全國冠軍的佳績並獲最佳編舞獎。

指導老師林蕙瑛表示，今年舞碼取材自阿美族傳統的種稻為元素，從第一場序掌中苗到最後一幕稻穗成熟，意謂成熟之人謙卑、迎風敬謝、感恩豐收，表達阿美族人對土地敬重、人與人之間的互助、按著祖先智慧不偏行、共生共養維繫親族情誼等意涵。

林蕙瑛表示，靈活的隊形，加上男女舞者有力、優美的舞蹈動作，搭配嘹亮的歌聲及配樂，緊緊吸引大眾目光，獲得評審青睞。

林慧瑛表示，學生為了能代表台東縣出賽機會，賽前的假日與課後時間都在學校集訓，學生告訴老師，舞蹈中呈現從整地、插秧、除草到收割等都是勞力的付出，才知道農民們在太陽底下種稻的辛苦，更珍惜得來不易的米飯。

東商校長劉玲慧表示，很高興東商的孩子不負眾望，締造佳績，今年編舞描述農耕生活，沒有太多的農用機具，農忙時靠著族人間互相扶持的生活型態，創造出農耕不同時期的歌曲與豐收祭典舞蹈。

劉玲慧說，這次參賽的舞蹈動作、歌聲及配樂，如詩如畫，舞台演出如一張張舞動畫布，從排笛出場到結束，不論肢體動作或是歌曲、鼓聲，都是辛勤練習的成果，也是學生想繼續保留完整傳統文化的心意。

劉玲慧並感謝長期資助舞團的餐飲業者「八方雲集」，陪伴東商孩子13個年頭，不只提供助學金，更幫助舞團的孩子完成國外展演的夢想，也因為有這些助力，才得以讓舞團連續10年拿下特優的佳績。

阿美族舞團台東

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