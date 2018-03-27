四技二技統測5月5日、6日登場 准考證28日寄發

2018-03-27 11:39 中央社 台北27日電



技專校院入學測驗中心今天表示，107學年度統一入學測驗將於5月5日、6日舉行，28日寄發准考證，4月25日將於測驗中心網站公告考試地點。

107學年度四技二專統一入學測驗訂於5月5日、6日舉行。本報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿表示，107學年度四技二專統一入學測驗訂於5月5日、6日舉行，今年共有11萬6138人報考，比去年增加2669人；107學年度二技統一入學測驗訂於5月6日舉行，共有8424人報考，比去年減少584人。

測驗中心指出，四技二專暨二技統測准考證將於28日寄發，集體報名考生的准考證將以包裹寄到各校，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址；若於4月3日前仍未收到准考證，集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心05-5379000轉300、600。

107學年度統一入學測驗各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，測驗中心已依考生申請安排試場，考生不得以任何理由變更試場。

測驗中心指出，冷氣開放屬服務措施，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，若考試進行中臨時發生跳電、冷氣設備故障，無法修復，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

測驗中心表示，4月25日將於測驗中心網站公告考試地點等訊息，詳細「試場平面圖」及「試場分配表」將於考（分）區入口處公布，公布時間四技二專為5月5日上午8時，二技為5月5日下午2時。