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五育高中照顧服務科畢業生 沒畢業就被訂走

2018-03-26 20:15聯合報 記者張家樂╱即時報導

南投市五育高中照顧服務科學生，5月間畢業，這是全台第一批高中職照顧服務科的畢業生，台中、南投很多醫院都來搶人。衛福部南投醫院搶得30名照服科畢業生。

五育高中一直鼓勵學生，最好能留在南投服務鄉親；而南投醫院替學生安排升學，又安排大巴士載學生到中台科大上課，受到學生及其家人肯定，這是南投醫院搶人勝出的關鍵。

這30名照顧服務科畢業生，每星期上課2天，四年後取得大學文憑，已報教育部獲准。照服科畢業生到醫院工作，月薪3萬5千元起跳，醫院將輔導他們，4年工作期間，考取照服員的相關證照。

南投醫院長洪弘昌說，醫院的呼吸照護病房、加護病房和護理之家等 ，照服員的人力需求量很大。目前的照服員都是「師徒相傳」，平均年紀偏大，這批30人的「正規軍」進來，對醫院照服員是個衝擊，對醫院的照服員，會產生「良幣逐劣幣」的效果。

很多醫院對照服員難覓，都很傷腦筋。3年前五育高中成立照顧服務科，就吸引了很多醫院的目光，南投、澄清、佑民等8家大型醫院都和照服科簽約，提供學生寒暑假實習的場所。

長照2.0上路後，照福機構也感受到照服員的不足，五育高中的照服科畢業生，猶如天之驕子，到處都有機構、醫院搶著要人。

五育高中照顧服務科學生很搶手，學生五月間畢業，如今就被醫院訂走了。記者張家樂／攝...
五育高中照顧服務科學生很搶手，學生五月間畢業，如今就被醫院訂走了。記者張家樂／攝影
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照顧服務員缺人，五育高中照顧服務科學生相當搶手。記者張家樂／攝影
照顧服務員缺人，五育高中照顧服務科學生相當搶手。記者張家樂／攝影
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