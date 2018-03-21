放屁凳高價賣出 學生驚呼太神奇

2018-03-21 20:21 中央社 台東縣21日電



台東公東高工「放屁凳」因有特殊意義，成為搶手私人伴手禮；只送不賣，不過今天立委劉櫂豪義賣一張，創下1萬1000元的高價，公東學生相當開心。

「真的嗎？這麼值錢？ 」台東天主教私立公東高工校長藍振芳下午獲悉學校的「放屁凳」以高價賣出，將消息告訴學生，學生驚呼太神奇。

立法委員劉櫂豪今天參加四季線上影視「你在大聲什麼啦」直播節目，義賣台東農特產品，包括香丁（晚崙西亞橙）、鳳梨釋迦、枇杷、稻米、有機紅烏龍茶葉、鬼頭刀魚鬆、紅藜／小米、笆札筏書包、公東高工放屁凳、達悟族首飾卡塔琉璃珠。

每樣產品都相當搶手，其中最讓人意外的是「放屁凳」， 底價新台幣500元，由於競標出價踴躍，最後由一位謝小姐以1萬1000元標下。

一張小板凳竟然賣超過1萬元，藍振芳說，公東的放屁凳只送不賣，沒想到這麼值錢，對學生有很大的鼓舞。

劉櫂豪說，大約在60年前，一群瑞士白冷會平均20幾歲的神職人員來到台東宣教，並在台東創建職業學校公東高工，公東的木工科非常有名。這個放屁凳是限量版，完全沒有鐵釘，是用卡榫的。

劉櫂豪說，公東高工的歷史或白冷會，不只屬於台東或這所學校的歷史，是台灣的歷史，希望花一點時間，了解發生在台灣的美好故事。

藍振芳說，「放屁凳」是木工科學生一年級升二年必須要完成的作品，完全沒有鐵釘，中間要挖個洞，考驗鑿洞技術，因此學生稱為放屁凳，這凳子蘊含早期來自瑞士修士勤儉精神，以及公東高工的師徒傳承文化。

藍振芳表示，劉櫂豪立委義賣的是同一批最後一張板凳，接下來林務局台東林管處會贈送學校一批國產疏伐木，下一批「放屁凳」，完全是台灣櫸木。