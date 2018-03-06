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金曲歌王謝銘祐當老師！ 南台科大流行音樂系招生夯

2018-03-06 07:27聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資...
南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資深樂評人蔡政忠、新生代饒舌歌手黃偉豪等多位師資。圖／南台科大提供
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金曲歌王謝銘祐當老師！南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資深樂評人蔡政忠、新生代饒舌歌手黃偉豪等多位師資，校方表示，流行音樂產業係，吸引不少有著音樂夢的學子報考，招生反應熱烈，今年增加招生名額至90人，期望能為台灣的流行音樂產業，培育更多跨領域人才。

南台科大表示，3年前成立「流行音樂產業系」、「高齡服務學士學位學程」，為全國第一所流行音樂系，投入數千萬元資金打造專業的教學空間、購置最先進教學設備，並重金禮聘多位產業界名師親自授課，首度招收四技日間部學生，無論是申請入學、甄選入選，還是聯合登記分發，全額滿招，招生反應熱烈，今年增加招生名額至90人。

南台科大代理校長盧燈茂表示，為能兼顧創作與展演人才培育，流行音樂產業系引進流行音樂產業界名師，分別招收一般高中生與高職生，入學考試包含音樂才藝演示及美術作品繳交，錄取學生皆具備良好的音樂與美術基礎。

另外，結合臺南文創園區內流行音樂及影視中心資源，透過音樂會展演與舞台製作之專案訓練，強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生能銜接就業市場，讓學生接受完整的流行音樂產業訓練。

南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資...
南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資深樂評人蔡政忠、新生代饒舌歌手黃偉豪等多位師資。圖／南台科大提供
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