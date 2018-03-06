金曲歌王謝銘祐當老師！ 南台科大流行音樂系招生夯

2018-03-06 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資深樂評人蔡政忠、新生代饒舌歌手黃偉豪等多位師資。圖／南台科大提供 分享 facebook 金曲歌王謝銘祐當老師！南台科大「流行音樂產業系」今年聘請資深音樂製作人黃大軍、資深演藝經紀人韓羅賢、資深樂評人蔡政忠、新生代饒舌歌手黃偉豪等多位師資，校方表示，流行音樂產業係，吸引不少有著音樂夢的學子報考，招生反應熱烈，今年增加招生名額至90人，期望能為台灣的流行音樂產業，培育更多跨領域人才。

南台科大表示，3年前成立「流行音樂產業系」、「高齡服務學士學位學程」，為全國第一所流行音樂系，投入數千萬元資金打造專業的教學空間、購置最先進教學設備，並重金禮聘多位產業界名師親自授課，首度招收四技日間部學生，無論是申請入學、甄選入選，還是聯合登記分發，全額滿招，招生反應熱烈，今年增加招生名額至90人。

南台科大代理校長盧燈茂表示，為能兼顧創作與展演人才培育，流行音樂產業系引進流行音樂產業界名師，分別招收一般高中生與高職生，入學考試包含音樂才藝演示及美術作品繳交，錄取學生皆具備良好的音樂與美術基礎。