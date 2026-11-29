未來五年大專校院將有二成教師屆齡退休，而我國教授年薪與國際落差約二至三倍，教育部爭取60億特別預算，10年為期，提供12所大專校院攬才，國內鎖定初任教授；國外則祭出年薪千萬挖角諾貝爾獎等級學者。教育部日前核定各校經費，但知情人士表示，台成清交四校多未拿到預期額度，「有10億就很不錯了。」倒是中字輩、師大、政大等校預期落差沒這麼大，多能取得5億左右。

該名人士指出，過去政策如邁頂計畫、高教深耕前二期，台成清交已經被照顧很久，且四校在募款、產業連結上都大贏其他校，但近年注重縣市均衡發展，政府確實沒必要再於特別預算上特別關照。

根據台大原訂人才永續計劃，制度分到任與留任獎金，以到任Ａ＋人才為例，不含法定薪資，前五年即給予1200萬加薪。但台大校長陳文章坦言，一開始校內規劃並期盼由政府負擔22億，但實際核定經費跟預期有差距，台大必須用更多自籌款推動，但會盡量按原計畫執行。

陳文章也談到，行政院去年通過的高等教育特別預算200億，但要用10年；反之，普發現金一次動輒上千億，相比之下高教經費實在太少。而AI帶來的紅利短短幾年間被揮霍，也沒料到股市一個月內突然放緩，若明年稅收不如預期，該補貼的還是得補貼，屆時錢從哪來就會是問題，還是呼籲朝野，可以更長遠地看待高等教育。

中山大學副校長林宗賢表示，預計延攬及留任一百名優秀教師，從半導體到人文學科都有機會。具國際一流獎項與學術聲望的第一級人才，人數鮮少，但上限可一年外加1000萬薪資，五年到任獎金可達5000萬；第二級人才上限則為3000萬，到任獎金於到任的一、三、五年間按比例發給，到任期滿後通過績效審查，就能獲得後續留任獎金。

林宗賢也說，學校也結合募款、校務基金、自籌經費，符合資格的教師可藉由專戶存留任獎金，並給與5％年利率，讓長期獎勵再結合績效管理。起先學校起先提報的經費多少都有打折，但只要有人才，學校自行募款也要支應，在經費許可範圍內盡量執行。

台師大研發長林政宏則談到，師大55歲以上專任教授約佔五成，60歲以上佔二成六，未來幾年需有系統地做好人才銜接。師大獲得算理想的經費，再者，近年大學也強調募款常態化，會通盤整合教育部資源、校務基金、企業等執行。