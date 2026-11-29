國立台灣文學館攜手台北科技大學邀請學生參與，共同將台灣文學作品化為影像、動畫或裝置，成果即日起在台灣文學糧倉展出，計畫主持人、藝術家曹筱玥9月於義大利米蘭展出的作品也返台展出。

國立台灣文學館攜手國立台北科技大學，今天在台灣文學糧倉舉辦「渡口之間：台灣文學數位轉譯計畫成果展」開幕記者會，計畫串聯全台16所大專校院與高中職、逾1200名學生參與，並自其中9所大學88組學生創作提案中精選出35組作品參展。

成果展邀請新媒體藝術家黃心健、曹筱玥分別以作家陳列、鍾文音的作品，進行「回看之身」及「複音之海」的示範創作。其中曹筱玥團隊取材自鍾文音「想你到大海」創作「複音之海」，打造沉浸式影像、聲音及光影裝置。鍾文音今天分享，文學始終是各類藝術創作的重要基礎，數位轉譯帶來重新觀看作品的陌生化經驗。

「複音之海」9月曾於義大利米蘭MEET數位文化中心（MEET Digital Culture Center）展出。MEET館長馬泰（Maria Grazia Mattei）特別透過影片跨海祝賀，她表示，在欣賞「複音之海」後深受感動，感謝這件作品讓她看見台灣文學與影像兼具力量與溫柔的魅力。

青年學子的創作則展現鮮明的生活觀察與多元的文學詮釋視角。如國立清華大學學生以陳耀昌「傀儡花」為文本，透過水墨動畫、互動網頁與音效設計，帶領觀眾走入羅妹號事件及南岬之盟等歷史場景。

國立台北商業大學學生閱讀洪愛珠「老派少女購物路線」後，以大稻埕實景結合2D動畫，讓記憶中的外婆與母親穿梭於城市街景之中。

台文館館長陳瑩芳表示，本次展覽作品並非依循指定書單進行創作，而是由參與師生在閱讀台灣文學作品後，自主選擇最有感受的文本進行轉譯與再創作。「創作者理解文學之後，以自己的方式延續故事、回應文本。」這也正是數位轉譯最珍貴之處。

「渡口之間：台灣文學數位轉譯計畫成果展」即日起至12月13日於台灣文學糧倉展出。