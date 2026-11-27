彰化縣承恩社區服務關懷協會理事長蕭于庭，就讀大葉大學環境與安全工程學系博士班，社區服務經驗結合學術研究，從照護實務擷取靈感發明實用器材，陸續在國際發明展得到40項獎項，榮獲學術與社區照護領域的2026國際年度卓越發明家獎。

蕭于庭長期從事社區關懷服務，2019年進入大葉大學環安學系博士班求取更專業知識，期待結合科技與照護專業，協助高齡者獲得更安全便利也更符合需求的健康促進服務，同時減輕照顧者的負擔。

蕭于庭表示，從攻讀博士班至今，研究歷程始終圍繞著如何解決生活中遇到的問題，並在指導教授陳宜清老師帶領下開啟她的發明之路，無論是社區照護、長者健康促進、復健過程中觀察到的問題，或與使用者討論後了解到的需求，她都透過跨領域專業整合，將想法變成具體器材。

她坦言，實務經驗促使她關注高齡者的身心健康、運動需求與照護品質，所以發明領域涵蓋高齡健康促進、智慧照護科技、社區長照，尤其面對超高齡社會的挑戰，如何透過非藥物介入、運動促進、綠色照顧及智慧輔具，協助長者維持身體功能與自主生活能力，是值得思考的議題。

蕭于庭說，得到國際年度卓越發明家獎，為她的博士班階段再創里程碑，下一步將整理發明作品的設計理念、場域應用與科學實證數據，希望透過系統化的學術研究，讓世界看見台灣的健康照護與研發能量。

環安系教授陳宜清表示，蕭于庭除了融合實務經驗，還透過與員榮醫院醫師的專業交流、跨領域合作及研究團隊的創意激盪，逐步將實務需求轉化為創新發明，能獲得中華創新發明學會主辦「2026第二十二屆IIP國際傑出發明家獎」的國際年度卓越發明家，充分展現環安系推動創新發明教育的成果。