崑山科大電機系學生團隊晉級第11屆「機器人大賽」決賽，上午排位賽因設備當機落居第23名。學生把握中午休息時間修改程式、調整機構，下午淘汰賽跌破眾人眼鏡連闖5關，零失誤表現逆轉、擊敗28支決賽隊伍獲總冠軍及12萬元獎金。

這屆競賽由半導體製造設備大廠東京威力科創主辦，以棒球投射為主題，參賽機器人必須具備自動化及AI辨識能力。依照賽制，前1分鐘須由AI自主完成定位及目標判別，接著執行指定投球任務，考驗機器人的視覺辨識、機構設計及控制能力。

崑大電機系團隊「崑崙三代目」由教師鄒重光、李偉正指導，三年級學生李祐翔、碩士班學生蔡翔宇、蔡宇鑫及畢業生吳佩穎組成。決賽上午因地端設備記憶體不足，造成AI視覺辨識影像串流壅塞，系統一度當機，成績僅排名第23。

團隊利用中午約1小時休息時間檢查問題，確認是硬體記憶體瓶頸，因無法更換設備，採納李祐翔提出的程式架構優化方案，立即修改程式、調整機構並重新試射。下午PK淘汰賽後機器人恢復穩定運作，憑藉AI自動辨識及精準控制，連續通過5關，過程沒失誤，並創下最短時間紀錄，成功拿下冠軍。

指導老師鄒重光表示，「崑崙三代目」代表團隊第三代研發傳承，成員從大二開始投入機器人研發，透過每周訓練、分工合作及反覆檢討累積技術。這次參賽面對台大、清大、台科大、北科大等校隊伍，團隊自行組裝機器人，採用全向移動底盤、AI視覺辨識及自動對準技術，並透過輪速差控制投射方向與彈道，提升射球穩定度。

工學院副院長兼電機系主任林俊良表示，機電整合、感測控制及AI辨識是智慧製造產業的重要技術，產業除重視學生的專業能力，也看重面對突發問題時的判斷及解決能力。今年電機研究所已有兩名應屆畢業生進入東京威力科創任職，顯示系所人才培育與產業需求的連結。

校方表示，電機系近10年投入逾千萬元建置機電整合設備，並透過教育部計畫推動AI應用，與產業合作開設「3D機器視覺之AI檢測智慧製造就業學程」，自109學年度開辦以來已培育約200名學生，持續培養智慧製造相關人才。

崑山科大電機系「TEL機器人大賽」總冠軍，老師鄒重光(前排右)、李偉正(前排左)與學生團隊。圖／電機系提供

研發團隊於賽場旁檢視機器人狀態，透過現場測試與調校確保系統穩定運作。圖／電機系提供

電機系師生組成的「崑崙三代目」團隊於午休時間排查機器問題。圖／電機系提供