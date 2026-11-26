世新大學自新學期推動系辦公室整併、導入AI客服等行政改革，引發學生對行政服務品質及校務決策程序的質疑。世新大學昨日召開校務說明會，但世新大學學權前進陣線指出，會上卻遭高層反問「哪裡要改善？學生權益哪裡受損？」引發學生不滿，也要求教育部繼續落實獨立查核、持續監督。

針對近期世新大學爭議，教育部已於10月20日派員入校訪視，並於11月5日正式發函，認定相關措施已損及學生受教權益，要求暫緩新制、恢復實質專責服務窗口及限期改善。

根據教育部提交立法院的《世新大學校務治理爭議案處置情形》書面報告，世新大學行政改革實施前，因考量提前公開恐引發反對，未充分與學生溝通；實施後更衍生服務窗口不明、跨單位聯繫不便及行政處理耗時等問題。

學權陣線質疑，教育部已完成專案訪視、正式記錄學生遭遇，甚至認定行政改革嚴重損及受教權益，為何校方面對改善進度追問，仍要求學生重新說明權益何處受損。

總召林承熙表示，學生當然有責任提出具體問題，但教育部已經調查、認定並發函要求改善。校方現在應該回答的是改善到哪一步，而不是讓學生從頭再證明一次。

世新大學校長陳清河則於會中表示，將研議在四個學院院辦增設專責服務人力，希望下周可推動，並與相關單位討論業務分工。副校長賴正能則說明，校方已建置行政業務查詢、電子郵件及線上表單等服務管道，並強調教學設備與空間由專責單位統一管理。

學權陣線仍呼籲，教育部11月5日函文要求，應恢復實質專責服務、提出具體改善措施，並於文到一個月內函報改善情形。也要求教育部實質對校方查核，並要求公開專責行政人力配置、提出四大訴求書面改善計畫、建立重大政策事前溝通機制。