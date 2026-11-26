世新大學裁撤系辦、資源配置爭議，校長陳清河昨天提出增派專責人力於院辦等規劃，盼透過溝通與討論，持續優化行政服務，回應學生需求。學團則喊書面改善計畫等4大訴求。

世新大學今年9月新學期起推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈；整修圖書館提供KTV等娛樂空間，也被質疑將校務資源用在非急迫性的地方。世新校方先後多次透過聲明、網路公告等方式解釋。

教育部於10月中旬組成專案小組入校訪視，並於11月5日正式發函給學校，要求校方暫緩現行措施，恢復原本系辦的設置，等與學生溝通完善、提出替代措施後，並將報告報到教育部。

為此，校方昨天舉辦座談會，校長陳清河、副校長賴正能在會中回應了學生們關心的問題，也提出增派專責人力於院辦的規劃，希望透過溝通與討論，持續優化行政服務，回應學生需求。

世新大學學權前進陣線今天透過新聞稿，呼籲教育部及立法院教育及文化委員會持續監督，確認校方提出的替代方案是否符合11月5日函文要求。

世新學權前進陣線並提出4項訴求，首先是「公開專責行政人力配置」，公布各學院、各系所對應承辦人、業務分工及正式服務日期；第二是要求「提出四大訴求書面改善計畫」，包括明列具體措施、負責單位、完成期限及成效驗證方式。

第三為建立重大政策事前溝通機制，不得再以政策實施後的說明會，取代決策形成階段的學生參與；第四則是「請教育部持續獨立查核」，不應僅憑校方自行提交的報告，認定學生行政服務已獲實質改善。世新大學學權前進陣線強調，將持續追蹤校方履行情形。