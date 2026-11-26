2026年第三屆「台灣永續大學獎」昨舉行頒獎典禮，崑山科技大學本屆再度一舉榮獲「大學社會共融領袖獎」等3大殊榮。

這三大獎包括由鐘俊顏副校長暨永續長與團隊推動相關任務，榮獲「大學社會共融領袖獎」，資訊管理系吳國龍教授榮獲「大學氣候領袖獎」，由該校永續發展暨社會責任處編製的「2025崑山科技大學永續報告書」則獲頒銅級肯定。

崑山科大本次榮獲「大學社會共融領袖獎」之獲獎主題為「愛築積公益綠能：打造社會共融永續循環模式」。透過校地合作及跨界資源整合，將大學專業知識與技術導入地方，關注教育平權、弱勢關懷、文化保存、人才培育、地方創生及社區韌性等重要議題，讓大學不只是知識傳授的場域，更成為促進社會共融與地方永續的重要夥伴。

台積電慈善基金會攜手崑山科大、地方政府、企業夥伴及跨校合作團隊，以「社會需求導向」為核心，共同推動「愛築積公益綠能計畫」，透過太陽能建置、LED節能改善及節能教育推廣，改善偏鄉學校及社福機構能源使用環境，打造兼具環境永續、教育支持與社會共融創新服務模式。

吳國龍教授團隊獲得「大學氣候領袖獎」運用 360VR 數位觀光導覽與遊程規劃設計等方式，推廣台南四草、七股和北門等場域濕地環境永續觀念，透過包含濕地生態導覽、觀察和攝影等在內的環境永續遊程設計以提高旅遊品質，增加遊客人數，培育推廣環境永續數位觀光人才。

校方更以「2025崑山科技大學永續報告書」獲頒「永續報告書銅級」肯定。透過系統性盤點校園治理、環境管理、人才培育、社會參與及利害關係人溝通等面向，將各項永續作為與具體成果轉化為可檢視、可追蹤的資訊，強化校務決策與永續發展策略的連結。