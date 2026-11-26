國立中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心助理教授高嘉謙、副教授詹忠翰、院士馬國鳳，攜手台大、成大學者，近期完成新版台灣地震危害評估。研究納入海域震源，顯示部分沿海地區地震危害估計值上升，代表近岸工程進行耐震評估時，也需考量周邊海域可能發生的地震。該研究成果已刊登於國際期刊《Engineering Geology》。

2025年版台灣機率式地震危害模型（TEM PSHA2025）可估算未來50年內，各地地表搖晃超過特定強度的機率。為取得更精細的地震活動資料，研究團隊在日本台灣交流協會的計畫支持下，與日本防災科學技術研究所合作，整合台灣與日本的地震目錄，新版模型彙整1900至2023年的國內外地震紀錄，並將評估範圍擴大至台灣周邊320公里。

中大表示，研究團隊納入48個陸域及55個海域孕震構造，結合地質調查與地殼變形觀測資料，更新斷層參數。除了評估個別構造可能引發的地震，團隊也考量多個構造在同一次地震中共同破裂的情境，以及琉球與馬尼拉隱沒帶可能發生的大地震。

為估算不同地震情境下各地的搖晃強度，研究團隊以台灣實際觀測到的強震紀錄，檢驗本土與國際地動模型的適用性，再依評估結果篩選模型、設定權重，將模型間的預估差異納入分析。團隊也更新了各地的淺層地盤資料，以反映當地土層對地震搖晃的放大效應。

研究團隊繪製不同超越機率與振動周期的全台地震危害圖，工程人員可依耐震設計水準選用相應的圖資，除了參考最大地表加速度，也可依建築物或設施本身的振動周期，評估結構須承受的震動。

中大說明，圖資可支援建築、離岸風電與重大基礎設施的耐震評估，也可供政府防災規畫及保險風險分析參考。隨地震觀測與地質調查資料持續累積，團隊也將持續更新模型，本次研究成果也獲得世界地震模型組織（Global Earthquake Model, GEM）採用，成為該組織編製「世界地震危害圖」時，評估台灣及鄰近地區地震危害的架構。