東海大學校長張國恩昨在「2026第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，獲永續傑出人物獎，東海大學本屆囊括台灣永續典範大學、永續報告白金級、永續傑出人物獎及全球企業永續獎（GCSA）永續報告銅級等4個獎項，展現長期深耕永續治理的豐碩成果。

本次頒獎典禮由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，全球企業永續論壇大會主席、TAISE董事長簡又新大使肯定張國恩在高等教育永續發展的貢獻，表示張十多年前發起台灣綠色大學聯盟，近年將數據科學與人工智慧（AI）導入大學永續治理，讓永續行動從理念轉化為可量化、可驗證的社會影響力。

東海大學2020年起，已連續7年獲選台灣永續典範大學，第五度取得永續報告白金級肯定，並連續4年獲得GCSA永續報告銅級獎項。張國恩表示，永續不應只是單點活動，而應成為大學治理的核心DNA，這份榮耀屬於全體師生與同仁。

張國恩2013年擔任國立台灣師範大學校長期間，率先發起台灣綠色大學聯盟。2022年接掌東海，進一步整合校務數據與永續成果，2024年成立永續發展暨校務研究處，2025年導入「影響力衡量與管理（IMM）」架構，將數據治理納入校務決策，具體檢視各項永續行動對學生、社區及產業帶來的實質改變。

東海大學表示，在博雅為本，科技為用的治校理念下，以培育永續人才、發揮公民影響力及協助產業雙軸轉型為三大策略，打造4.3公頃智慧碳中和園區，取得全國首批「保育共生地（OECM）」認證，更成為全台第一所取得TAF組織層級自願性溫室氣體方案確證與查證機構認證的大專校院。

東海大學說，永續成果獲國內外高度肯定，2025年獲行政院國家永續發展獎，同年在世界綠色大學評比排名全球第45名，2026年在英國「泰晤士高等教育」（THE）世界大學影響力排名躍升全球第85名，創下校史最佳紀錄。

張國恩強調，永續是一場需要長期投入的馬拉松，東海將持續結合教育、科技與社會實踐，深化產官學合作，讓師生在行動中學習、在實踐中成長，持續擴大大學對社會與產業的正向影響力。