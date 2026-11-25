台中教育大學一名大一生因不滿授課內容，昨持美工刀在老師面前揮舞，還說「把這老師滅了」，同學通報校安中心，校安人員在教室內制止該生。校方今發聲明指出，自11月25日起已禁止該生進入校園，安排其本學期剩餘課程改採遠距方式進行，該生行為涉該校學生獎懲辦法規定退學事由，學校將依規定完成事實審議及後續處理。

台中教育大學表示今表示，對於任何危害教師人身安全、破壞校園教學秩序的暴力威脅行為，均予以嚴正譴責，並秉持零容忍立場，已立即啟動相關處理及安全維護措施，全力保障師生安全。

在學生懲處方面，校方指出，該生持美工刀威脅授課教師行為，涉有本校學生獎懲辦法規定之退學事由。學校刻正辦理學生事務會議相關程序，將依規定完成事實審議及後續處理，對於危害師生人身安全的重大違規行為，秉持嚴正立場依法處理，絕不寬貸。

在校園安全維護方面，校方自11月25日起已禁止該生進入校園，並安排其本學期剩餘課程改採遠距方式進行。同時校方已調派校安人員，針對該生原修習課程及相關教學活動場域，實施定時、定點安全巡查及維護，確保授課教師及全體學生的人身安全，維持正常教學秩序。

此外，學校已啟動師生關懷及輔導機制，持續提供受威脅教師及受事件影響學生心理諮商、安心輔導及必要法律協助，並落實後續追蹤關懷，確保受影響師生獲得適切支持。

校方強調，校園安全是教學與學習的基本前提，任何暴力威脅行為均不容姑息。學校將持續落實安全維護及相關輔導措施，以具體行動保障師生安全，維護安心、穩定的教學環境。