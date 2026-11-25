生成式AI應用快速擴展，如何讓AI不僅能在雲端運算，也能在手機、機器人及各類智慧裝置上高效運作，並兼顧能源效率，已成為重要課題。在國科會「晶創臺灣方案」支持下，台大電機工程學系暨電子工程學研究所教授楊家驤研究團隊，從AI演算法、硬體架構到晶片設計進行跨層整合，成功開發兩代Transformer學習處理器晶片，透過減少不必要的運算及簡化AI運算流程，提升晶片能量效率，推進生成式AI朝本地端應用發展。

國科會表示，相關成果已發表於2024年及2025年IEEE超大規模積體電路技術與電路研討會（IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits）。

從文字對話、圖片及影片生成，到程式撰寫與資料分析，生成式AI已逐漸融入日常生活，相關應用持續擴展。目前許多AI服務仍仰賴雲端資料中心進行運算，雲端運算可支援大型模型及大量資料處理；然而，隨著 AI 應用進一步拓展至手機、機器人、工業設備及無人載具等場域，部分應用對即時反應、資料隱私及網路連線穩定性的要求日益提高，若完全仰賴雲端運算，可能面臨傳輸延遲、網路連線限制及資料傳輸能耗等問題。因此，如何讓AI在本地端進行高效率運算，與雲端形成互補，成為生成式AI發展的重要方向。

有鑑於生成式AI要在本地端高效運作，必須在有限的運算資源下，兼顧運算效能與能源效率，Transformer是目前大型語言模型的重要基礎架構，模型在處理文字時，會分析不同token之間的關聯，以掌握上下文資訊；隨著模型規模擴大、輸入內容變長，所需處理與搬移的資料量也隨之增加，進一步加重本地端裝置的運算與記憶體負擔。台大電機系團隊第一代晶片的核心概念，是在進行大量運算前先辨識重要的資料關聯，略過不重要的部分，並搭配近似與低精度運算降低計算成本。就像閱讀長篇文章時先掌握關鍵字與重點，不必對每個字投入相同的處理量。

據團隊文獻比較，第一代晶片為文獻上首顆同時支援Transformer推論與訓練加速的學習處理器，採40奈米製程，最高能量效率達99.2 TOPS/W，亦即每瓦每秒可完成約99.2兆次運算，相較於發表時文獻上既有先進Transformer推論專用處理器，能量效率提升2.6至162倍。

第二代晶片則進一步簡化模型訓練流程，降低運算與記憶體負擔。傳統模型訓練除了向前計算結果，還需透過反向傳播逐步計算並更新模型參數，因此需要大量記憶體與運算資源。團隊採用前向傳遞學習，透過微幅調整模型參數並比較不同設定下的結果，判斷參數更新方向，不必保存完整的反向傳播資訊，也可省去相關複雜計算。在長序列測試中，可降低記憶體使用與運算複雜度；晶片最高能量效率達157 TOPS/W，較發表時文獻上既有先進Transformer學習處理器提升1.6至7.6倍。

楊家驤表示，生成式AI走向本地端裝置，除了提升運算能效，也必須同步降低資料搬移所需的能量。團隊透過演算法與晶片架構共同設計，讓「不需要的資料少算、少搬」，將有限的電力與硬體資源集中運用於關鍵運算，進一步提升本地端AI的運算效率與即時反應能力。此加速器未來可望應用於手持式行動裝置、工業設備、機器人及無人載具等場域，支援即時資料分析、環境感知與智慧決策，降低對雲端運算及網路連線的依賴，提升裝置自主運作能力。

他表示，團隊目前也已著手下一代晶片設計，進一步針對生成式AI推理所面臨的記憶體頻寬瓶頸，優化外部記憶體資料流與控制流程，並持續進行運算資料壓縮。下一代晶片已於2026年10月採16奈米製程下線。透過兩代晶片的研發成果及後續技術布局，本研究除推進生成式AI朝易於部署、高吞吐量及低能耗發展，也持續累積我國從AI運算、晶片架構到系統整合的自主研發能量。

國科會表示，透過「晶創臺灣方案」持續支持前瞻AI晶片與關鍵半導體技術研發，結合臺灣既有半導體優勢，推動高效能、低功耗AI晶片及本地端生成式AI應用。